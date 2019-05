Nečakajme na ďalšiu krízu. Posilnime schengen aj eurozónu

Britský euroskeptik Nigel Farage jeho charizmu prirovnal k vlhkej handre, no jeho to nijako nerozrušilo. Médiá ho zosmiešňovali pre písanie poézie haiku. Päť rokov predsedal hlavám štátov Európskej únie a stál pri rokovaniach v dlhovej kríze. Herman Van Rompuy prišiel na Slovensko na pozvanie poradenskej spoločnosti Deloitte.

08.05.2019

Koncom mája sú eurovoľby. Na jednej strane prieskumy ukazujú vysokú podporu Európanov Únii, no zároveň sa očakáva posilnenie antisystémových strán. Budú voľby bojom za a proti EÚ?

Podpora členstva v Únii je najvyššia za posledných 27 rokov. Predstavme si, že by to tak nebolo. Vaša otázka by znela úplne inak. Na paradox, ktorý spomínate, existuje vysvetlenie. Európske voľby do veľkej miery predstavujú súhrn národných volieb. Väčšina doterajších volieb do Európskeho parlamentu reflektovala skôr situáciu v domácej politike ako na vyslovene európske témy. Voliči viac vyjadrujú svoju spokojnosť s národnou vládou.

Euroskeptici však rastú v rámci širšieho rozmáhania populizmu všade naokolo.

