Otec začínal s čerpacími stanicami, synovia firmu zviditeľnili pivovarom

Názov spoločnosti Oil JPM väčšine ľudí veľa nepovie. Poznajú ho zrejme len motoristi na Záhorí, ktorí tankujú pohonné látky na jednej zo štyroch čerpacích staníc s rovnakým menom. No ak sa povie Wywar, pozornosť už zbystria viacerí pivní fanúšikovia po celom Slovensku, ale aj v Česku. Ide totiž o holíčsky minipivovar, ktorý sa svojou kvalitou, šírkou sortimentu, ako aj objemom ročnej produkcie zaraďuje medzi najvýznamnejších hráčov na scéne slovenských výrobcov remeselného piva.

08.05.2019, 10:00 | Lukáš Kvašňák | © 2019 News and Media Holding

Za oboma biznismi stojí rodina Kadlecovcov z Holíča na čele s manželmi Jánom a Annou a ich troma synmi, ktorí sa postupne pridali k podnikaniu. V zálohe je ešte najmladší syn Michal, ktorý študuje na gymnáziu. Portfólio rodinnej firmy Oil JPM, ktorá zamestnáva viac ako 60 ľudí, je pritom oveľa širšie. Okrem čerpacích staníc a pivovaru zahŕňa aj vlastné vinárstvo, farmu, reštauráciu, pálenicu či nájomné byty. Výraznú majoritu tržieb pritom generujú práve čerpačky.

Prvé podnikateľské kroky

História spoločnosti siaha do roku 1996, keď sa jej zakladateľ Ján Kadlec rozhodol opustiť štátny podnik Výstavba uhoľných a lignitových baní, kde pracoval ako geodet. K čerpacej stanici ho priviedla viac-menej náhoda. „Dostala sa mi raz do rúk kniha s normami pre čerpacie stanice a zaujalo ma to. Na konci Holíča sme mali časť pozemku, ku ktorému som ešte nejaké dokúpil, a z vlastných peňazí som dal spracovať projektovú dokumentáciu na čerpaciu stanicu,“ spomína J. Kadlec.

Po pol druha roku už pripravoval otvorenie druhej „čerpačky“ pri Skalici, keď dostal od spoločnosti Esso ponuku na jej prevádzkovanie formou franšízy na obdobie desať rokov. Medzitým však Esso predalo svoje čerpacie stanice na Slovensku Agipu, s ktorým sa už J. Kadlec na nových podmienkach kontraktu nedohodol, a tak sa prevádzka premenovala na Oil JPM.

