Pellegrini je premiér, nie kúzelník

Krátko po českom premiérovi a dva týždne pred príchodom predsedu maďarskej vlády navštívil Biely dom aj šéf slovenského kabinetu. Stretnutie s americkým prezidentom prebehlo nad očakávanie dobre, ale je takmer isté, že neprinesie výsledok, aký si od neho sľubuje Peter Pellegrini.

08.05.2019, 10:00 | Marián Leško | © 2019 News and Media Holding

Keď premiér pred médiami hovoril o tom, čo dával Donaldovi Trumpovi obzvlášť do pozornosti, zdôrazňoval jednu vec: „Pre prezidenta Trumpa bola nová informácia, že Slovensko už dnes vyrába 1,2 milióna vozidiel, po nábehu Jaguara to bude 1,4 milióna vozidiel.“ Premiér túto informáciu zdôrazňoval preto, aby si D. Trump uvedomil, že prípadné zavedenie dovozných ciel bude mať ťažké dôsledky nielen pre Nemecko, ale aj pre Slovensko: „Bolo dôležité, že som mohol prezidentovi povedať, aký dosah by mali clá na dovoz áut na slovenskú ekonomiku.“

Problém je, že otázka, aký dosah budú mať americké dovozné clá na Nemecko, Európsku úniu a Slovensko, je pre prezidenta Spojených štátov druhoradá. Pre D. Trumpa je totiž neprijateľné, aby Spojené štáty mali pri obchodovaní s krajinami Únie deficit 181 miliárd dolárov. Keďže americké ministerstvo obchodu už na prezidentovu žiadosť dodalo správu, v ktorej tvrdí, že dovoz áut z Únie predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť krajiny, D. Trump zrejme v najbližších dňoch prijme rozhodnutie o sankčnom cle na dovážené vozidlá vo výške 20 až 25 percent. V prezidentovom okolí už totiž nie je nik, kto by sa proti tomu postavil, lebo posledný človek, ktorý mu v tomto ohľade vzdoroval, bol Gary Cohn, riaditeľ Národnej ekonomickej rady, a ten už na svoju funkciu rezignoval.

