Šport nepotrebuje oligarchov, ale vlastný biznis model

Šéfovať slovenskému hokeja prišiel z vedenia jeho dlhoročného sponzora – slovenskej dcéry globálnej IT spoločnosti NESS. Tá sa okrem iného spája aj s dodávkou dlho neskompletizovaného systému elektronického zdravotníctva za 40 miliónov eur.

08.05.2019, 10:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Štát po tomto tendri musel Bruselu dokonca spätne vrátiť časť naň vyplatených eurofondov. Martin Kohút však slovenský hokej jednoznačne vylepšil. Priniesol doň oveľa viac peňazí od sponzorov. Rozbehlo sa modernejšie vzdelávanie trénerov i výstavba malých štadiónov. Dokonca bez vládnych dotácií. Má to viesť nielen ku skvalitneniu slovenského vrcholového hokeja, ale aj k rozšíreniu tohto športu medzi deťmi.

Na aké umiestnenie má v tomto roku naša reprezentácia?

Ak chceme byť realistickí, musíme sa pozerať na to, že nielen v NHL, ale aj v KHL už máme len málo hráčov. Aj keď budeme mať na šampionáte svojich najlepších hráčov, bude to náročné. Veď už aj Francúzi či Dáni majú zhruba rovnaký počet hráčov v NHL ako my. Verím však, že minimálne štvrťfinále sa nám tento rok vydarí. Ale výsledok našej reprezentácie nie je to najpodstatnejšie. Tým je to, aby sme majstrovstvá využili na reštart slovenského hokeja a na to, aby sme dostali hokej viac medzi deti.

