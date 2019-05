Starnutie je výzva pre všetkých. Aj pre biznis

08.05.2019, 10:00 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Ako si predstavujete svoju starobu a zomieranie? Väčšina ľudí sa nad odpoveďou nechce ani zamýšľať. Pre niektorých je táto téma zatiaľ vzdialená, pre iných príliš depresívna. Vyhýbať by sme sa jej však nemali.

Čísla hovoria jasne. Do roku 2060 stúpne podiel ľudí vo veku 65 rokov a viac oproti mladším ročníkom na 60 percent. Už dnes sa pritom Slováci dožívajú menej rokov v zdraví, ako napríklad susedia v Česku či Maďarsku. Toto sú fakty, ktoré predstavujú výzvy nielen pre štát, každého jednotlivca, ale aj pre podnikateľov.

Slovenská vláda a parlament sa s nimi zatiaľ pasujú svojsky, keď ústavne zastropovali dôchodkový vek na 64 rokov. Slovensko to bude stáť najbližších 50 rokov približne 120 miliárd eur, no ani ekonomicky aktívni, ktorých bude menej, to nevykryjú. Skôr ako na štát by sa tak Slováci mali spoliehať radšej sami na seba a už teraz si sporiť na svoju starobu. Alebo sa zmieriť s tým, že ich dôchodok bude ešte o 53 eur mesačne nižší než ten dnešný.

Dostatočnú oporu v štáte nebudeme mať ani v zdravotnej a sociálnej oblasti. Napriek tomu, že sama vláda zaviazala ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby pripravili nový zákon o dlhodobej starostlivosti, doteraz sa zmohli len na čiastkové návrhy zmien cez novely.

Stále tak nie je jasné, na aký rozsah zdravotných a sociálnych služieb budú mať seniori a dlhodobo chorí nárok a či im ich vôbec bude mať kto poskytnúť. Rovnako otázne je, kto pokryje očakávané výdavky na dlhodobú starostlivosť, ktoré do roku 2070 podľa prognóz porastú zo súčasných 0,9 percenta HDP na 1,5 percenta HDP. Rizikovejší scenár hovorí o náraste až na 2,9 percenta HDP.

O kvalite návrhov rezortov vypovedá už len to, že k nim doručili vyše 500 pripomienok od odborníkov zo sektora aj od verejnosti. Najpodstatnejšie zmeny a výhrady k nim rozoberáme v téme aktuálneho čísla.

Aby sme však neboli príliš skeptickí, treba povedať, že starnutie obyvateľstva nepredstavuje len negatívny vplyv na štátny či rodinný rozpočet. Pre podnikateľov vytvára pomerne široké pole na biznis. Takzvaná strieborná ekonomika by do roku 2025 mala mať objem až 5,7 bilióna eur a vytvorí úplne nové priemyselné segmenty. Aby ste nemuseli chodiť po inšpiráciu ďaleko, prinášame vám príklady, ako sa už dnes na Slovensku darí podnikať v tejto oblasti.