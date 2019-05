Tretinu IT zákaziek získalo päť firiem

08.05.2019, 10:00 | šao | lehu | leg | © 2019 News and Media Holding

Štát za uplynulých päť rokov na IT projekty minul 2,4 miliardy eur. Až tretinu z tejto sumy získalo päť firiem: Atos IT, Tempest, AutoCont SK, Datalan a Ditec, ktoré získali 776 zákaziek. Vyplýva to z analýzy portálu Uvostat, ktorý mapuje dáta Úradu pre verejné obstarávanie. Ministerstvá a ďalšie orgány verejnej správy od roku 2014 s víťazmi verejných súťaží uzatvorilo zmluvy na 7 700 zákaziek na nákup softvéru, hardvéru či digitálnych služieb. Štát a samospráva nakupovali cez vestník a elektronické trhovisko napríklad digitálne učivo, národnú evidenciu vozidiel, elektronickú identifikačnú kartu, dátové centrum miest a obcí, centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja či centrálny elektronický priečinok. Polovicu z IT zákaziek získalo a dodalo štátu len jedno percento firiem. „Jednu alebo viac súťaží v dodávke IT tovarov alebo služieb štátu vyhralo spolu 829 rôznych firiem. Pri takom množstve firiem je zaujímavé, že na súťaži o zákazku štátu sa priemerne zúčastnia len tri firmy,“ hovorí zakladateľ portálu Uvostat Miroslav Babič. Priemer len troch súťažiacich na jedno obstarávanie je veľmi nízky. Ešte nepriaznivejšie pre štát vyzerá situácia v prípade najúspešnejších súťažiacich. Datalan a AutoCont súťažili v tendroch priemerne s dvomi firmami, Tempest len s jednou a Atos a Ditec boli často v súťaži jediným uchádzačom. „Ak sa do súťaže prihlási Ditec, akoby to bola pre iné firmy stopka, že je zbytočné sa o túto zákazku pokúšať,“ hodnotí M. Babič. V mnohých obstarávaniach sa navyše objavujú hráči, ktorí sú majetkovo prepojení. Napríklad Datalan a Tempest.

Trump zvyšuje clá na čínsky tovar Americký prezident Donald Trump oznámil zvýšenie cla na dovoz tovaru z Číny do Spojených štátov zo súčasných desiatich na dvadsaťpäť percent. Nová tarifa má platiť od 10. mája, dotkne sa výrobkov v objeme dvesto miliárd dolárov. Šéf Bieleho domu zdôvodnil svoje rozhodnutie pomalým tempom vyjednávaní o obchodnej dohode s Pekingom. Pohrozil tiež, že Spojené štáty môžu čoskoro zaťažiť dvadsaťpäťpercentným clom ďalšie čínske výrobky v hodnote 325 miliárd dolárov, ktoré mu zatiaľ nepodliehajú. Maloobchodné tržby v mínuse Tržby v slovenskom maloobchode nepotešili ani v marci, ukazujú čísla Eurostatu. V medziročnom porovnaní sa v stálych cenách zosunuli do mínusu dvoch percent. Ovplyvnil ich bázický vplyv Veľkej noci, ktorý vlani ťahal predaje v obchodoch už v závere marca. Tento rok sa tieto nákupy prejavia až v apríli. Výraznejšie tento efekt zasiahol veľké obchodné reťazce: segment nešpecializovaných predajní s prevahou potravín si medziročne pohoršil až o 7,5 percenta. „Napriek stále relatívne silnému trhu práce sa spotrebiteľská nálada slovenských domácnosti začína meniť,“ myslí si Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank. Vplyvom negatívnych správ podľa neho miestne domácnosti začínajú preventívne uťahovať svoju spotrebu. Zdroj: Maňo Štrauch Rozdali novinárske ceny Nadácia otvorenej spoločnosti zverejnila výsledky pätnásteho ročníka súťaže Novinárska cena za najlepšie príspevky publikované v minulom roku. Najviac ocenení si odniesli Denník N, Sme a verejnoprávna RTVS. Tri ceny získal in memoriam zavraždený novinár portálu Aktuality.sk Ján Kuciak. Organizátori súťaže zároveň vyhlásil druhú grantovú výzvu Fondu investigatívnej žurnalistiky, ktorý vznikol vlani. Jeho poslaním je podporovať prácu investigatívnych novinárov. Cenu za najlepší analytický príspevok si odniesol reportér TRENDU Ivan Haluza za text o slovenskom poľnohospodárstve.

