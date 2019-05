Umenie spája s biznisom a plní si sny

Baletný majster Sergej Polunin. Módny návrhár Alexander McQueen. Divadelný režisér Robert Wilson. Fotograf David LaChapelle. Módna ikona Daphne Guinness či módna kritička Diane Pernet. Čo spája týchto umelcov? Napríklad meno kreatívneho producenta Milosha Harajdu, ktorý sa postaral o to, že ich módne, výtvarné či scénické diela mohli obdivovať milovníci umenia v Bratislave aj Prahe. Väčšina z nich pritom prišla svoju tvorbu na Slovensko či do Česka navyše prezentovať osobne. A to nie sú jediné úspechy mladého Slováka. Pre svetoznámeho fotografa Davida LaChapella zabezpečoval Milosh Harajda ako PR agent napríklad aj šnúru výstav v Južnej Amerike.

08.05.2019, 10:00 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Tridsaťdvaročný Milosh je výborným príkladom toho, ako si môže človek poháňaný vášňou, kontinuálnou detailnou prácou a zmysluplným spájaním ľudí naplniť ambiciózne sny. Jedným z jeho posledných projektov je napríklad slovenská vetva medzinárodného festivalu filmov o móde Fashion Film Festival ASVOFF. Ten sa koná už desať rokov v Paríži, pričom koncom apríla zavítali snímky z tohto projektu práve vďaka M. Harajdovi debutovo aj do bratislavského Auparku. TREND tak aktuálne prináša ucelenejší príbeh tohto kreatívneho producenta ako prvý. Všetko odštartovala univerzita Pôvodne chcel ísť študovať psychológiu, napokon však vyhrala žurnalistika. Prijali ho na vysokú školu na Slovensku aj v Spojenom kráľovstve. Na londýnskej University of Bedfordshire mohol novinárčinu navyše študovať v kombinácii s marketingom a médiami, a tak bolo jeho rozhodnutie jednoznačné. Spočiatku si v Londýne pripadal ako emigrant odkázaný len sám na seba, keďže pred dvanástimi rokmi ešte neboli sociálne siete také rozvinuté ako v súčasnosti. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.