Ako sa šéf SNS otočil k Rusku

Andrej Danko po návrate z Moskvy, kde sa ako jediný predstaviteľ členského štátu Európskej únie a NATO zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke ruskej armády, poskytol rozhovor denníku Pravda.

15.05.2019, 09:39 | Marián Leško | © 2019 News and Media Holding

Predviedol v ňom vlastnú slávnostnú prehliadku proruských postojov – počínajúc kritikou sankcií, na ktorých sa zhodli krajiny Únie po anexii Krymu, pokračujúc obha-jobou samotnej anexie, odsúdením diplomatických krokov západného sveta proti Moskve po otrave Skripaľovcov v Spojenom kráľovstve až po protiukrajinský postoj pre konflikt v Azovskom mori, lebo aj v ňom „pravda je na ruskej strane“.

Slávnostnú prehliadku zakončil vyhlásením, ktoré má protiamerický a protiatlantický charakter: „Dokiaľ budem v politike, nikdy nedovolím, aby sa podpísala bilaterálna zmluva, ktorá by odovzdala naše letiská. Nemali sme dostať niekoľko desiatok miliónov amerických dolárov len tak do daru, prišli by sme o letiská... Naša strana má jasno v hlave: žiadne cudzie vojská na území Slovenska. Nechceme ich tu.“

Zdá sa, že Slovenskej národnej strane (SNS), za ktorú A. Danko hovorí, sa v hlave rozjasnilo natoľko, že sa veľkým oblúkom vracia k tomu, čo ju definovalo pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Teda v časoch, keď ju viedol Ján Slota a SNS bola súčasťou tretej vlády Vladimíra Mečiara.

