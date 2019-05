Daň priniesla drahšie poistky

Nová daň nahradila od januára tohto roku odvod z neživotného poistenia. Jej výška dosahuje osem percent, teda je rovnaká ako doterajší odvod, no poisťovne ju musia platiť aj zo starších zmlúv. Odvod sa pritom platil len zo zmlúv uzatvorených od roku 2017.

15.05.2019, 09:39 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Aj keď sa daň má vzťahovať len na produkty neživotného poistenia, koncom vlaňajška sa na webe finančnej správy objavil metodický pokyn, na základe ktorého sa táto daň má platiť aj z neživotného pripoistenia uzatvoreného ako súčasť životného poistenia. Ide o rôzne doplnkové poistenia ako napríklad úrazové, invalidné, poistenie kritických chorôb či pripoistenie pre prípad práceneschopnosti.

Neprehliadnite Zmeny môžu investičné poistky potopiť i zachrániť

Kombinácia životného poistenia a investovania bude pre klientov výhodnejšia,...

Zmeny môžu investičné poistky potopiť i zachrániť Povinné poistky sú už neudržateľne lacné

Poisťovne musia produkty pre motoristov dotovať, no náklady im stále rastú

Povinnosť platiť daň z týchto pripoistení obhajovalo ministerstvo financií. Argumentovalo, že ak by sa daň na doplnkové poistenia nevzťahovala, boli by tieto produkty v porovnaní so samostatným neživotným poistením vo výhode. „Takáto situácia porušuje princíp daňovej neutrality a zároveň aj princípy hospodárskej súťaže,“ tvrdila vo februári pre TREND hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť