Firmy zaplatia ďalší výmysel SNS

Po rekreačných poukazoch prichádzajú na rad športové pre deti zamestnancov. Fungovať by mali na rovnakom princípe a zaplatiť by ich mali opäť firmy.

Zamestnávateľ prispeje zamestnancovi na dieťa do 18 rokov maximálne 275 eur a zvyšok do 500 eur zaplatí registrovanému športovému klubu rodič. Dôležité sú ešte štyri podmienky – o poukaz treba požiadať, zamestnanec musí u zamestnávateľa pracovať nepretržite najmenej dva roky, dieťa musí mať trvalý alebo obdobný pobyt na Slovensku a musí byť najmenej 6 mesiacov členom športového klubu. Príspevok zamestnávateľa má byť oslobodený od daní a odvodov.

Jeden rozdiel by tu predsa len mal byť. Kým tie rekreačné sú pre firmy nad 50 zamestnancov povinné, športové pre ne majú byť dobrovoľné. Zatiaľ. Zamestnávatelia by sa však mali mať na pozore. Keď národniari pripravovali rekreačné poukazy, z dobrovoľného benefitu sa stal v parlamente pre firmy povinný. A dobre z neho profitujú aj gastrolístkové firmy, ktoré majú teraz novú príležitosť.

SNS hovorí, že pri športových poukazoch, ktoré zaplatia firmy, ide len o prvý krok. Čo by malo byť tým druhým? V januári by mal vzniknúť špeciálny fond, z ktorého by sa mal financovať šport, a tiež ďalší variant športových poukazov. Tie by mali schvaľovať nejaké komisie. Zákon na zriadenie fondu už národniari pripravujú. Pravdepodobne sa im páči takýto spôsob rozdeľovania peňazí. S podobným fondom totiž počítali aj pri zrušenom odvode pre obchodné reťazce.

