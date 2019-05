Hra o tróny na telke za takmer 4-tisíc eur 

Tretia časť záverečnej obľúbenej série Hry o tróny mala priniesť najveľkolepejšiu bojovú scénu, akú kedy videli diváci nielen v televízii, ale aj v kine.

Štáb ju natáčal vyše 50 dní a vyše hodinová epizóda nenechala milióny divákov vydýchnuť ani na sekundu. Ohlasy napriek všetkej snahe neboli len pozitívne. Ak si odmyslíme kritikov deja, diváci HBO (a sťahovači torrentov) sa sťažovali najmä na to, že na záberoch nočnej bitky toho vlastne veľa nevideli. Internet hneď zaplavili „mémečká“ a screenshoty kľúčových scén s vytiahnutým jasom. V HBO sa museli obhajovať – na vine vraj nebola mizerná práca s obrazom, ale streamovacia kvalita HBO. Kde teda bola chyba naozaj? A oplatí sa kvôli Hre o tróny kupovať nový televízor?

Kto za to všetko môže

Odpoveď hneď na úvod: áno aj nie. „Dlhú noc“ som pozeral skoro ráno na svojom desaťročnom LCD televízore od Samsungu s uhlopriečkou 46 palcov. Svojho času išlo o úctyhodnú veľkosť, dnes už o podpriemer. Obraz televízora sa ani po toľkých rokoch nemusí hanbiť za svoju kvalitu… Za kľúčového predpokladu, že je k dispozícii kvalitný zdroj videa.

Práve to mohlo byť v mnohých prípadoch hejtovania tmavých scén kameňom úrazu. HBO pri svojej aplikácii ani zďaleka neinvestovalo do jej skvalitňovania také úsilie ako Netflix. HBO Go ponúka nanajvýš full HD rozlíšenie. Kvalita prenosu dát je pri HBO Go celkovo nestabilná a nepredvítateľná. Pri streamovaní „Dlhej noci“ z iPadu na starší Apple TV bol obraz často v tmavých častiach rozpixelovaný. Ale: starý Samsung zvládol zobrazenie tmavých scén solídne. Ani v jednej scéne som nemal nutkanie vytiahnuť jas obrazu čo len o stupeň vyššie. Na porovnanie som si pustil časť aj na lacnom (a oveľa novšom) firemnom monitore… A ak by som to na ňom sledoval prvý raz, nadával by som tiež. Napriek tomu, že video je streamované cez silnú firemnú sieť, obraz bol frustrujúco tmavý.

