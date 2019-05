O krok vpredu 

Tak toto je jeden z prípadov, keď sa tlačí do povedomia už trochu sprofanované konštatovanie „ikona po generačnom reštarte“. Na BMW radu 3 však sedí ako uliate. V strednej triede hrá dlhodobo najvyššiu ligu spoločne s takými matadormi ako Audi A4 a Mercedes-Benz triedy C.

Pritom koncepčne vyznáva skôr konzervatívne poňatie. To znamená sedan s motorom vpredu a pohon zadnej nápravy (vyrábajú sa tiež štvorkolky). Medzi prioritami tradične vedú jazdné vlastnosti pred úžitkovou hodnotou. Trojkové BMW také vždy bolo, ale platí to aj o najnovšej generácii? Naplní povesť šoférskeho automobilu? Odpovedá nové BMW 330i M Sport a ja sa jeho odpoveď pokúsim interpretovať. Čo je zač? „Zadnokolka“ s prepĺňaným benzínovým motorom pod prednou kapotou spriahnutým so športovou osemstupňovou automatickou prevodovkou. Summa summarum za 69 179 eur. Sedan 330i sa dá síce kúpiť „už“ za 43 200 eur, línia M Sport (špeciálny podvozok, brzdy M, aerodynamický balík, originálne 18-palcové disky kolies, športový volant a sedadlá) cenu zvyšuje o 6 650 eur a zvyšok ide na konto príplatkovej výbavy. V jej rámci spomeniem aspoň mobilnú konektivitu, bezdrôtové nabíjanie, laserové svetlomety, LED hmlovky, head-up displej, ovládanie gestami, balík asistenčných systémov Professional či Harman/Kardon Surround Sound audio systém...

Láska na prvý pohľad

Nízke rozkročené modely so športovým akcentom milujem, preto pri hodnotení exteriéru nového bavoráka možno nebudem celkom objektívny. Skrátka, priznávam lásku na prvý pohľad. Už sedan minulej generácie som bral všetkými desiatimi, tento je však už proporčne onakvejší. Uznajte, že prírastok 85 mm dĺžky karosérie a 16 mm na šírku pri prakticky nezmenenej výške siluety bavorskej trojke rozhodne nemohol uškodiť. Rozšírený rozchod kolies vpredu o 43 mm a vzadu o 21 mm vytláča príplatkové 19" M obutie tesne k lemom blatníkov – niekam na úroveň rozšírených prahov. Pre výsledný efekt robí svoje aj podvozok znížený o desať čísiel. To je ono. K tomu mäkké aerodynamické línie prikrčenej šelmy, bohato vetraný predok, „zátišie dvoch výfukových hrdiel pod bumerangmi LED svetelného podpisu“ a obraz je kompletný.

Zrastený s autom

Hneď po tom, ako si prispôsobím tuhé, anatomické a vkusne štepované športové kreslo na mieru (vrátane zovretia bočníc a doladenia sklonu sedadla), cítim sa s BMW doslova zrastený. Je to obrovský bonus, ktorý však od nového trojkového bavoráka vlastne očakávam. Zároveň musím konštatovať, že spoza volantu nevyzerá horšie ako zvonku. Architektúra ladí so zovňajškom, použité materiály vyznievajú bonitne na pohľad aj na omak. Na štíhlu palubnú dosku s centrálnou partiou orientovanou na vodiča by BMW mohlo mať copyright. Bucľatý M volant a kompaktný joystick páky prevodovky nemajú chybu. Konvenuje mi vkusný, čiastočne zakomponovaný 10,25-palcový monitor s modernou grafikou a jedno z najvydarenejších menu informačného systému, aké vôbec poznám. Môžem s ním komunikovať svojou obľúbenou otočno-výkyvnou ružicou, ale aj dotykmi a čiastočne gestami. Posledná možnosť mi ešte stále nejde tak spoľahlivo, ako by som si predstavoval. Alebo že by nešla BMW? Nič podstatné. Neskôr pri ostrom nasadení mi príde vhod možnosť zobraziť lištu otáčkomera priamo v zornom poli – na head-up displeji.

Na druhej strane, keď už elektronický prístrojový štít formátu 12,3“, prečo tá nahrubo delená stupnica rýchlomera? Prekáža mi tiež, že na vynulovanie spotreby už nestačí spínač na páčke smeroviek, ale musím sa ponoriť do nastavení auta. Konečne by som sa prihovoril za mäkko vystlané priečinky vo dverách, aby obsah nehrkal.

