TOP 10 investícií

Výber TREND Analyses z investičných zámerov avizovaných v apríli

15.05.2019, 09:39 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Porsche chce pri Piešťanoch vyvíjať robotické linky

Investor: nemecké Porsche

Lokalita: Piešťany

Investícia: 14 miliónov eur

Zámer: technologické centrum na robotizované linky

Automotive je najväčšia časť nášho priemyslu, no dominujú mu hlavne výrobné kapacity. Posilou je preto akákoľvek automotive investícia do výskumu či vývoja. Štyri roky po rozbehu výroby lisovacích zariadení v Dubnici nad Váhom chce nemecký producent športových vozidiel Porsche vybudovať aj pracovisko s vyššou pridanou hodnotou. Pri Piešťanoch bude stavať technologické centrum divízie robotizovaných liniek pre automotive. Cez slovenskú dcéru Porsche Werkzeugbau chce do projektu v prvej fáze investovať 14 miliónov eur a vytvoriť asi 40 miest. Informoval o tom regionálny denník My s tým, že výskumno-technologické haly Porsche by mali vyrásť na dvadsaťhektárovom pozemku pri diaľničnom privádzači diaľnice D1 v smere na Trenčín. „Ide o výskum a vývoj až po realizáciu liniek. Všetko sú to inžinierske a vysokokvalifikované činnosti. Nejde o výrobu. Samozrejme, v dielni musí byť aj podpora výroby. No fungovať tu bude konštrukcia, stavba prototypov a testovanie. Z toho vyplýva vytvorenie reťaze firiem, ktoré sa na to nadviažu,“ povedal denníku Rudolf Lupták z Porsche. Prvú fázu chce firma dokončiť v roku 2020. „V druhej chceme dodávať celé výrobné linky pre automobilový priemysel,“ viedol R.Lupták. Pôjde o obrovské linky s päťsto až tisíc robotmi.

Zdroj: TREND.sk

