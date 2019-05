Turizmus u faraónov sa preberá z útlmu

Pätnásť miliónov – toto číslo poznal voľakedy každý človek z bývalého Československa. Bol to totiž počet jeho obyvateľov. Číslo 15 miliónov poznali v minulosti aj ľudia z turistickej brandže v Egypte. Toľko turistov sem prišlo zo zahraničia v najúspešnejšom turistickom roku 2010.

15.05.2019, 09:39 | Jarmila Horváthová

Teplota vzduchu a mora, ktorá celý rok neklesne pod 20 stupňov, jedinečné pamiatky, najbližšie tropické more pri Európe s rybami všetkých farieb, tvarov, množstvo hotelov s výborným pomerom kvalita/cena – to všetko do krajiny lákalo hostí najmä z Európy.

V roku 2011 však prišla Arabská jar, o ktorej egyptskí hotelieri hovoria ako o arabskej zime – lebo turizmus v krajine na niekoľko rokov doslova zamrzol. Po roku 2011 a zvrhnutí dlhoročného prezidenta Husního Mubáraka nasledovali roky politickej a spoločenskej nestability, ktorá rozhodne na návštevu krajiny nelákala.

Pridali sa teroristické útoky, ktoré vyvrcholili v roku 2015 pádom lietadla s ruskými dovolenkármi, do ktorého dali na letisku pri letovisku Šarm aš-Šejch výbušninu. Do Egypta sa prestalo chodiť, turistické strediská sa stali mestami duchov, počet zahraničných návštevníkov sa prepadol o dve tretiny na 5 miliónov za rok.

