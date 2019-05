Žiga rozdáva eurofondy, najviac sa ušlo Tatravagónke

15.05.2019, 09:38 | Marek Legéň | Michal Lehuta | TASR

Popradská Tatravagónka získala dva veľké granty na výskum a vývoj. Najväčšia strojárska firma vlastnená domácim kapitálom dostala z eurofondov 6,1 milióna eur od ministerstva hospodárstva. To v týchto dňoch rozdeľuje v siedmich výzvach sumu 330 miliónov eur. Ide o ten istý operačný program (OP), ktorý zastrešoval aj podozrivé dotácie z ministerstva školstva za bývalého ministra Petra Plavčana. Kontrolu nad OP Výskum a inovácie si delia dve ministerstvá, druhým je rezort hospodárstva, ktorému šéfuje Peter Žiga (Smer-SD). Ten kladie väčší dôraz na transfer nových zistení do praxe a podporu sústreďuje na inovácie v podnikoch. Peniaze sú rozdelené do piatich výziev, no záujem zo strany firiem bol vo všetkých nižší ako vyčlenená alokácia. Podľa hovorcu ministerstva hospodárstva Maroša Stana to môže byť negatívnou medializáciou podpory výskumu z eurofondov. Ako ďalší dôvod uvádza dostupnosť podnikateľských pôžičiek. Odrádzať uchádzačov môže aj náročnosť prípravy a realizácie. Pri veľkých dotáciách, aké získala aj Tatravagónka, sa požaduje, aby boli inovácie výsledkom podnikového výskumu a vývoja. Väčšia z dvoch dotácií firme preplatí 65 percent celkových oprávnených výdavkov projektu, ktorého partnerom je Slovenská technická univerzita a firma J.R.G. Hlavným výstupom má byť monitorovací systém pre zber a spracovanie informácií z existujúcich logistických systémov. Firma získala peniaze aj na projekt novej generácie nákladných železničných vozňov.

Zdroj: Trend.sk

Čína ohlásila odvetné clá Čína ohlásila odvetné clá vo výške päť až dvadsaťpäť percent na dovoz zo Spojených štátov v objeme šesťdesiat miliárd dolárov. Dotknú sa viac ako piatich tisícok amerických produktov, z toho približne polovica by mala byť zaťažená najvyššou taxou. Clá majú vstúpiť do platnosti 1. júna, z veľkej časti sú namierené na poľnohospodárske produkty. Peking nimi reaguje na rozhodnutie Washingtonu, ktorý zvýšil clá na čínsky import (vrátane mobilov a notebookov) z desiatich na dvadsaťpäť percent. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa boli obe strany blízko vzájomnej obchodnej dohody, Čína však v poslednej chvíli cúvla. Hrozí nevyčerpanie eurofondov Najvyšší kontrolný úrad upozornil vládu, že rozhodnutia o čerpaní príspevkov z rozpočtu Európskej únie sú orgánmi vydávané s meškaním, niekedy viac ako 300 dní od ukončenia hodnotiaceho kola. Takéto výrazné meškania podľa kontrolórov ohrozujú čerpanie európskych financií. „Ku koncu roku 2018 výška nedočerpaných záväzkov, ktorých čerpanie musí SR vydokladovať do konca roka 2019, predstavovala až 719 miliónov eur. Z pohľadu NKÚ je dôležité, aby orgány zodpovedné za implementáciu operačných programov prijali opatrenia na včasné kontrahovanie schválených projektov,“ uvádza kontrolná autorita. Podiel zazmluvnenia fondov na roky 2014 až 2020 k 31. decembru 2018 predstavoval len 54,4 percenta. Zdroj: gettyimages.com Bayer dostal mastnú pokutu Chemická spoločnosť Bayer utŕžila ranu, keď kalifornský súd rozhodol o pokute vo výške dvoch miliárd dolárov. Tie má firma zaplatiť ako odškodné za vznik rakoviny u ľudí, ktorí prišli do styku s jej hnojivom Roundup obsahujúcim glyfosát. V reakcii na to akcie firmy poklesli o šesť percent a dostali sa na najnižšiu úroveň za ostatných sedem rokov, uviedli Financial Times. Bayer podobne v USA prehral už iné dva spory, pokuty v nich však boli oveľa nižšie. Firma sa chce voči rozhodnutiu ešte odvolať a tvrdí, že glyfosát je bezpečný.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť