Ako loví na Slovensku česká private equity jednotka

Väčšie private equity skupiny, ktoré by ponúkali menším investorom i dôchodkovým fondom zhodnotenie financií cez vstupy do domácich podnikov, v našej ekonomike viac-menej chýbajú. Väčšie domáce investičné skupiny, akými sú Penta či J&T, pracujú hlavne s vlastnými peniazmi či financiami klientov svojich privátnych bánk.

Ak chce našinec či dôchodkový fond investovať do private equity fondov s vopred určenou dobou návratnosti, musí hľadať za hranicami. Domáca ekonomika tak prichádza o nemalé zdroje. Dieru na našom trhu však využívajú private equity zo susedných krajín vrátane najväčšej českej private equity spoločnosti Jet Investment. Jeden z jej štyroch partnerov Marek Malík hovorí pre TREND o tom, ako chcú získavať slovenských investorov, aj o tom, ako u nás zverené zdroje aj spätne investovať.

Pre svoje investičné fondy získavate už dlhšie prostriedky od českých investorov. Prečo ste vlani oslovili s novým fondom Jet 2 aj slovenských investorov? Je za tým aj absencia tunajšej konkurencie?

Hlavným dôvodom je, že nielen fond Jet 2, ale i Jet 1, s ktorým sme oslovili investorov už v roku 2015, je ukotvený okrem Česka aj v okolitých krajinách. Na Slovensku si hľadáme nielen zaujímavé investičné príležitosti, ale aj investorov. Naozaj tu vidíme voľnejší priestor. Nejaké fondy síce vznikli aj na Slovensku, no sú menšie a stoja aj na menšom počte klientov, ako máme my. My sme do Jet 1 získali od 111 klientov celkovo 3,3 miliardy korún, teda asi 130 miliónov eur. Do Jet 2 sme získali až štyri miliardy korún, vyše 155 miliónov eur od 160 klientov.

