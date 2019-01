Ako podporiť šetrenie? Pribaľte k nemu žreby

Prečo chudobní hazardujú viac ako bohatí? Ako podporiť sporenie, darcovstvo krvi či zvýšiť spokojnosť občanov so službami štátu? Aj na takéto otázky pomáha odpovedať experimentálna a behaviorálna ekonómia. Jedným z jej pionierov je Američan Robert Slonim. Na Slovensku bol pomáhať miestnym doktorandom na pozvanie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

16.01.2019, 09:15 | Michal Lehuta | © 2019 News and Media Holding

Kedysi sa hovorievalo, že experimenty v ekonómii sú nemožné, lebo spoločnosť nie je pokusný králik. Čo sa odvtedy zmenilo?

V minulosti naozaj existoval veľký odpor voči experimentálnej ekonómii. Keď som písal doktorandskú prácu, veľa ľudí mi hovorilo, že toto predsa ekonómovia nerobia. Makroekonomické otázky sú dodnes veľmi zložité a nedajú sa vyriešiť v laboratóriu. Ale mnohé mikroekonomické, týkajúce sa pohnútok ľudského konania či interakcií v malých skupinách, sa takto skúmať dajú. Experimentmi sa snažíme vysvetliť, ako veci fungujú. Vytvárame prostredie, v ktorom sú jasne dané pravidlá, a ľudia v nich môžu zarobiť peniaze. Môže to pripomínať skutočné handlovanie na trhu alebo aukciu. Následne v nastavení niečo zmeníme a sledujeme, čo sa zmenilo. Dosiahli sme rovnováhu? Ako dlho to trvalo? Ako sme sa k nej dostali? Na to, že trhy môžu byť usporiadané veľmi rôznorodo, poukázal zakladateľ odvetvia Vernon Smith.

Dajú sa tieto experimenty porovnávať s pokusmi v prírodných vedách? Predsa len, ľudia sa v nich môžu správať inak ako v skutočnosti.

