Analyzujeme, ako posunúť stavebné sporenie na ďalšiu úroveň

Aj keď tento rok začínajú platiť legislatívne zmeny v stavebnom sporení, stavebné sporiteľne majú pred sebou oveľa väčšie otázniky. Začínali na trhu, keď sa úverovanie obyvateľstva len rodilo. No teraz je konkurencia zo strany bánk silná a obyvateľstvo sa zadlžilo tak rýchlo, že úverovanie už treba krotiť. Šéf najväčšej Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš verí, že stavebné sporiteľne stále majú na trhu miesto a hoci situácia podľa neho nie je ľahká, je riešiteľná.

16.01.2019, 09:15 | Martina Kláseková | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Banky zažívajú tlak na zisky, ktoré budú klesať, treba inovovať. Stavebné sporenie je však úplne špecifická časť bankovníctva. Čo sú pre vás najväčšie výzvy?

Vždy je to trh, klient a konkurencia. Banky postupujú rýchlo k automatizácii, robotizácii a technológiám, ani my nemôžeme zostať pozadu. No náš produkt je špecifický. Nemáme bežné účty, platobné karty a to, čo súvisí s komerčnými bankami. U nás je dôležitý ľudský faktor. Máme takmer tisícku pracovníkov v obchodnej sieti a klientov najmä z menších miest a vidieka. Tí sa chcú stretávať, komunikovať, vyžadujú si to. A tak za nimi naši obchodní zástupcovia chodia, poznajú sa s nimi. Tento rok sme riešili najmä automatizáciu úverového procesu. Klient si sadne s naším zástupcom a ten ho vie overiť v úverových registroch a Sociálnej poisťovni. Aby klient za pár minút vedel, či má nárok na úver, v akom objeme, sadzbe a na aký čas. Klient síce nevidí do „čriev“ banky, ale zrýchľuje „time to yes“.

Neprehliadnite Drahé a zbytočné: Stavebné sporenie

Takmer nerastie, má vysoké poplatky a až na štátnu prémiu – ktorú si Slováci...

Drahé a zbytočné: Stavebné sporenie Nižšia štátna prémia môže vohnať sporiteľov do straty

Viac ako dvesto eur mesačne musí klient nasporiť, ak chce dosiahnuť na maximálnu...

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť