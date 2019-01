Bývalý riaditeľ fabriky prekladá z taliančiny a vedie malú firmu

Marcel Melicher je manažér, ktorý si v biznise vyskúšal rôzne polohy, pričom každá z nich ho v istom momente priviedla do bodu, keď bol vystavený náročnej hodnotovej skúške. Uvedomil si napríklad to, že sociálny status k šťastiu nevedie. Alebo aby sa pohol dopredu, bol ochotný obetovať aj podiel vo firme, ktorú spoluzakladal. Aj to ho naučilo počúvať vnútorný hlas a nebáť sa nových výziev, hoci by sa na prvý pohľad zdali nezlučiteľné s jeho dovtedajším pôsobením.

16.01.2019, 09:15 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Dva roky šéfoval IT oddeleniu nadnárodnej personálnej agentúry Trenkwalder v Taliansku, spoluvlastnil a riadil spoločnosť na správu informačných systémov IT line, súbežne stál v Šamoríne desať rokov na čele stredne veľkej fabriky významnej talianskej značky. A hoci firmu Bomisa napokon zmietla hospodárska kríza, on popri jej manažovaní externe vyštudoval na vysokej škole taliančinu. Dnes sa okrem prekladateľstva a tlmočníctva venuje na plný úväzok najmä malej remeselno-dizajnovej firme, ktorá pod značkou Mellow vyrába vankúše, prikrývky či iné úžitkové predmety s originálnymi ilustráciami dizajnéra Adriána Macha. A tie smerujú postupne nielen na Slovensko a do Česka, ale aj do sveta. (Ne)byť ako ostatní Do severotalianskej Modeny prišiel v roku 2003 z bratislavského Trenkwalderu, v ktorom bol zamestnaný na úseku informačných technológií. Mal vtedy 25 rokov a pred sebou výzvu šéfovať IT oddeleniu talianskej centrály rakúskej personálnej agentúry. Jeho hlavnou úlohou bola integrácia informačno-technologickej infraštruktúry v rámci Apeninského polostrova, s čím bolo spojené aj časté cestovanie. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



