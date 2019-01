CES 2019 znova posúval hranice

16.01.2019, 09:15 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Dala by sa nájsť nejaká základná téma, ktorá rezonovala na najväčšom veľtrhu spotrebnej elektroniky na svete – Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas tento rok? V predošlých rokoch to napríklad boli 3D televízory alebo tablety.

Tento ročník to také jednoznačné nebolo, skôr – z každého rožku trošku. Ale aj tak s trochou nadhľadu bolo cítiť, že najbližšie mesiace nás čaká snaha výrobcov elektroniky zaujať niečím nevšedným. Akoby skúšali, ako obecenstvo zareaguje na ešte väčšie rozlíšenie televízorov, virtuálne asistentky v toaletách, ohybné displeje smartfónov alebo notebook, ktorý prvýkrát prináša možnosť plného upgradovania komponentov. Našťastie to všetko vyzerá na praktickú inováciu s potenciálom, hoci, ako sa na CES patrí, našlo sa aj mnoho bizarností.

Stále je to o televízoroch

Jednou z tém, ktorú budú spájať s týmto ročníkom veľtrhu CES, je 8K. Televízory a s nimi spojené nové technológie mali veľmi často premiéru práve v Las Vegas. Takmer každá značka prišla s tým svojím „naj“. Veľkú pozornosť pútal Samsung, ktorý do Nevady prišiel so svojou technológiou Micro LED. Momentálne sú na trhu len LCD a OLED obrazovky s tým, že druhá menovaná skupina zvláda omnoho lepší kontrast a farebné podanie. Ale je opradená obavami o vypaľovaní obrazu ako kedysi pri plazmách. Micro LED funguje podobne ako OLED. To znamená, že každý obrazový farebný bod emituje svetlo sám. Nepotrebuje tak podsvietenie a tieto body sa dajú riadiť samostatne. Znova teda extrémny kontrast. Oproti OLED obrazovkám však Micro LED používa ešte omnoho menšie diódy, navyše anorganické. Takže odpadá riziko vypaľovania obrazu. Inak povedané, Samsung si nevybral jednu z dvoch ciest, vytvoril si tretiu.

Na CES ukázal svoj prvý Micro LED monitor. Má uhlopriečku 75 palcov a 4K rozlíšenie. Zatiaľ to stále je len ukážka technológie. Komerčného modelu sa dočkáme pravdepodobne až v druhej polovici roka. Okrem toho sa kórejská značka pochválila aj svojou stenou. The Wall je technológia modulárnych obrazoviek. Premiéru už mala vlani, teraz do Las Vegas prišli so zlepšenou verziou, z ktorej poskladali ešte väčšiu obrazovku. Wall totiž pozostáva z mnohých približne 20-palcových obrazoviek s pomerom strán 1 : 1, ktoré sa dajú spájať ako lego a vytvoriť zobrazovaciu plochu veľkú aj niekoľko metrov. Či už s pomerom strán štandardných 16 : 9, ale aj akýmkoľvek iným. Obrazovky sú bezrámové, takže spoje medzi nimi sú prakticky neviditeľné. Softvér sa potom stará o správne zobrazenie obsahu. Mimochodom, do vývoja Micro LED investoval aj Apple. Je možné, že práve niektorá z budúcich generácií iPhonov bude prvý mobil s takýmto druhom displeja.

