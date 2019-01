Drahé a zbytočné: Stavebné sporenie

Za posledných desať rokov zvýšili stavebné sporiteľne na Slovensku objem úverov na bývanie obyvateľstva o toľko, koľko banky na hypotékach za dva jarné mesiace vlani.

Boli to extrémne silné mesiace, no i pred desiatimi rokmi by potrebovali banky na pokrytie dekádneho rastu sporiteľní len o čosi viac – zhruba pol roka. A preto, hoci sa zadlženosť Slovákov v posledných rokoch znásobila a prehlbujúce sa deficity v rodinných rozpočtoch ohrozujú finančnú stabilitu krajiny, akurát táto časť bankového spektra si za to výčitky robiť nemusí.

Nevyužitá príležitosť

Výtlak stavebného sporenia v podobe asi dvojpercentného priemerného rastu úverov za poslednú dekádu bol síce slabý, no to nebol dôvod, prečo chcela súčasná vláda pred rokom robiť veľké zmeny v systéme stavebného sporenia. Trápila ju neefektívnosť, no dôležitejšie sa javili iné syndrómy: neadresnosť či nedostatočná účelovosť.

