Invázia fintechov sa nekoná. Stále čakajú na pravidlá

Mala to byť revolúcia v platbách, ktorá by otvorila možnosti platenia start-upom bez toho, aby boli priamo vlastnené bankami. Keď pred rokom vstúpila do platnosti dlho očakávaná smernica PSD2, hovorilo sa, že na slovenský trh príde veľa technologických firiem v oblasti financií, či už domácich alebo spoza hraníc. Nestalo sa. Podľa informácií TRENDU v minulom roku požiadalo o licencie len päť subjektov, z toho tri sú fintechy. Ostatné sú veľké banky.

16.01.2019, 09:15 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Banky sa neponáhľajú s otváraním svojich systémov a rozhraní (API) pre tretie strany. Stále čakajú na vyjasnenie technických požiadaviek (RTS) od euroúradníkov. Tí zas horúci zemiak, najmä bezpečnostné požiadavky, prenechávajú na lokálnych regulátorov, ako je Národná banka Slovenska (NBS), ktorá sa v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou a Centrom finančných inovácií pri Ministerstve financií SR snaží „vysomáriť" z vágnych požiadaviek Bruselu a Londýna, kde sídli Európska banková autorita (EBA). „Na kooperácii uvedených subjektov bude záležať finálna podoba implementácie všetkých relevantných požiadaviek na tretie strany v rámci Slovenska," vysvetľuje Peter Géc, partner Infinity Consulting.



