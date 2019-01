Podnikoví diktátori brzdia vlastnú firmu

Máme objednávky, nemáme ľudí – tento problém rieši rekordne veľa firiem v EÚ vrátane Slovenska. Rozdiel je však v prístupe k riešeniu.

16.01.2019, 09:15 | Eva Mihočková

Kým v západnej Európe prudko stúpa počet rôznych kreatívnych spôsobov, ako do pracovného procesu zapojiť aj matky, seniorov a imigrantov, na Slovensku stále prevláda konzervatívny pohľad. Slovenské firmy skôr prijmú do práce Ukrajinca alebo Srba, než by sa obťažovali s niektorou zo znevýhodnených skupín, či už sú to dlhodobo nezamestnaní, matky na rodičovskej dovolenke alebo Rómovia. Svetu slovenských korporácií v tomto smere vládne diktátorský prístup, ktorý vyžaduje najmä disciplínu a rovnaké pravidlá pre všetkých. Zvyšok Európy ukazuje, že to môže byť aj inak.

Viac ako sto pracovných časov

Európu zachvátil boj o kvalifikovanú pracovnú silu. Jednoduché to nemá ani Nemecko, hoci je magnetom pre pracovníkov z celého kontinentu i mimo neho. Denník Financial Times (FT) priniesol na túto tému rozsiahlu reportáž. Uvádza, že mnoho nemeckých manažérov už tajne dúfa, že konečne príde ekonomické spomalenie, aby sa zmiernil tlak na produkciu, ktorú nemá kto zabezpečiť. V krajine je dnes 1,2 milióna neobsadených pracovných miest, čo je o dve tretiny viac ako pred piatimi rokmi.

Problém podľa FT cítia najmä malé a stredné podniky, ktoré personálna núdza prinútila hľadať rôzne kreatívne riešenia na získanie pracovnej sily. Narastá tak počet pracovníkov „učňov“, ktorých si firmy samy zaúčajú do procesov, zamestnávatelia lovia medzi veľkou masou imigrantov, ktorí do krajiny prišli v posledných rokoch, a snažia sa vytvoriť vhodné podmienky na zamestnanie matiek a seniorov.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť