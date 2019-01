Ropné giganty ekologizujú pomaly

Staviť na nesprávneho koňa je riziko, ktoré v biznise nikto nechce podstúpiť. Aj tak možno vysvetliť nízku ochotu ropných gigantov ako BP, Total, Shell, Exxon alebo Chevron investovať významne do alternatívnych zdrojov energie.

Ako odstrašujúci príklad slúži britský koncern BP, ktorý pred dvoma dekádami ohlásil veľkú transformáciu smerom k obnoviteľným zdrojom. Chcel do nich naliať viac ako osem miliárd USD za desať rokov. Pustil sa do výroby solárnych panelov a výstavby veterných parkov. Lacná konkurencia z Číny však jeho plány nabúrala a spoločnosť tento segment úplne opustila. Koncern sa snažil predať aj svoj biznis s veternou energiou v USA, no nevedel nájsť kupca. Svoju londýnsku centrálu pre alternatívne energie BP nakoniec kompletne zatvoril.

Drobné investície

Podľa poradenskej spoločnosti Wood Mackenzie, ktorú cituje agentúra Reuters, do ekologických projektov smeruje pätica najväčších ropných firiem tri percentá z investičného balíka sto miliárd dolárov ročne. Príkladom je britsko-holandský Shell, ktorý chce zdvojnásobiť ročný objem investícií do ekologických zdrojov energie na štyri miliardy dolárov. Zvyšok z 25 miliárd USD stále ide do fosílnych palív.

Neprehliadnite Ropu a plyn budeme potrebovať aj najbližších päťdesiat rokov

Šéf pre nové energie ropného gigantu Shell si nemyslí, že by mali vlády...

