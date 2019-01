Ropu a plyn budeme potrebovať aj najbližších päťdesiat rokov

Britsko-holandský Shell plánuje zdvojnásobiť investície do zelenej energie. Oproti bývalému plánu nasmeruje do nízkouhlíkových zdrojov štyri miliardy USD ročne.

Podľa Maartena Wetselaara, ktorý má v ropnom gigante na starosti plynárenský biznis a nové energie, investuje Shell do solárnej, veternej energie, biopalív aj vodíka. Práve vodík je podľa neho ukážkou, aké riziko sektoru hrozí, ak sa zamerá len na jeden druh energie. Ak by doň Shell výrazne investoval pred dvadsiatimi rokmi, o tieto peniaze by prišiel, keďže táto technológia stále nie je pripravená na masívne využitie.

Automobilový priemysel prechádza radikálnymi zmenami, ktoré budú mať dosah aj na ropné spoločnosti. Ako bude vyzerať doprava o dvadsať rokov?

Všade inak. V OECD bude hlavným zdrojom pre dopravu elektromobilita. Uvidíme, či pôjde o elektrinu alebo vodík. V rozvojových krajinách bude doprava odkázaná na ropu. Na to, aby elektrina ako energetický zdroj dominovala globálne, bude treba ďalších dvadsaťpäť rokov.

