Smer chce za prezidenta Maroša Šefčoviča

Kandidátom najsilnejšej strany Smer-SD v nadchádzajúcich prezidentských voľbách bude s najväčšou pravdepodonosťou súčasný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Podľa informácií Denníka N to cez víkend strane potvrdil. Šefčovičova hovorkyňa pre portál hnonline.sk ale uviedla, že eurokomisár ešte nie je definitívne rozhodnutý. Predseda strany Robert Fico odkladanie zverejnenia straníckeho kandiáta vysvetľoval možnosťou mediálneho lynču. M. Šefčovič väčšinu svojej kariéry strávil v zahraničí ako diplomat, môže tak byť pre slovenského voliča málo známy. Pracoval ako veľvyslanec, od roku 2004 ako eurokomisár v Bruseli. Vlani mu nevyšla kandidatúra na post nominanta frakcie európskych socialistov na predsedu Európskej komisie. Donedávna sa špekulovalo, že by sa kandidátom koaličnej strany mohol stať minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Ďalšími hlavnými kandidátmi v blížiacich sa prezidentských voľbách budú podľa prieskumov vedec Robert Mistrík, sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin a predseda Mosta-Híd Béla Bugár. SNS a Obyčajní ľudia zatiaľ svojich kandidátov nepredstavili. Prvé kolo volieb sa bude konať v sobotu 16. marca. Druhé, ak žiaden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, dva týždne nato.

Zdroj: Trend.sk

Grécka koalícia sa rozpadla

Grécky minister obrany Panos Kammenos cez víkend oznámil, že podáva demisiu. Súčasne informoval, že ním vedená nacionalistická strana Nezávislí Gréci (ANEL) vystupuje z vládnej koalície so stranou Syriza. Ako dôvod rozhodnutia uviedol spory týkajúce sa premenovania susedného Macedónska. ANEL je totiž proti tomu, aby susedný štát používal vo svojom názve slovo „Macedónsko“, ktoré reprezentuje aj rovnomenný severogrécky región. Parlament v Skopje pritom pred niekoľkými dňami zmenil v ústave názov krajiny na Severné Macedónsko. Tým má podľa dohody od Atén získať súhlas na svoj vstup do NATO a potenciálne aj do Európskej únie.

USA proti Nord Streamu

Veľvyslanec Spojených štátov v Nemecku Richard Grenell varoval firmy zapojené do výstavby plynovodu Nord Stream 2 pred potenciálnymi sankciami USA. Americký prezident Donald Trump v minulosti výstavbu plynovodu opakovane kritizoval a Berlín obvinil, že je rukojemníkom Moskvy. Nemecko vyzval, aby zastavilo prácu na projekte v hodnote 11 miliárd dolárov (9,5 miliardy eur). Plynovodom by sa prepravoval cez Baltské more ruský plyn priamo do Nemecka. Obišla by sa tak Ukrajina a Slovensko, ktoré by priši o lukratívne poplatky za tranzit tejto energetickej komodity. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas povedal, že akékoľvek sankcie USA týkajúce sa projektu by boli chybným riešením a dohodu treba hlľadať na európskej pôde.

Kováčik chce originál Gorily

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik žiada originál nahrávky z kauzy Gorila, ktorú našli v trezore Marána Kočnera. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Vyšetrovací tím Gorila odovzdal podľa portálu Kováčikovi kópiu zvukového záznamu, originál zatiaľ nie. Nahrávku našla polícia počas domovej prehliadky, ktorú robila v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. D. Kováčik v minulosti vyšetrovanie Gorily, v ktorej sa finančná skupina Penta mala dohadovať na obchodoch s politikmi, brzdil. Preto existuje podozrenie, že originál nahrávky nemusí naplno využiť.