Spravodlivosť iba pre Roškovú nestačí

Úradné vyhlásenie policajného hovorcu, že vyšetrovateľ „v decembri minulého roku obvinil dve fyzické a jednu právnickú osobu zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a z prečinu subvenčného podvodu“, preložili Aktuality.sk do ľudskej reči: Polícia obvinila z trestných činov Ľubicu Roškovú, bývalú prominentku Smeru-SD. Komentátorka Zuzana Kepplová napísala, že to, čo pre bratislavské námestia znamenalo posadenie Mariána Kočnera do basy a odsúdenie Ladislava Bašternáka, predstavuje pre východ republiky nezvolenie Jany Vaľovej a obvinenie Z. Roškovej. Je to „prísľub, že spravodlivosť príde aj do vášho mesta“. Otázka znie, či príde aj po všetkých, čo by si to zaslúžili.

16.01.2019, 09:15 | Marián Leško | © 2019 News and Media Holding

Pokiaľ ide o vecnú stránku prípadu, je viac ako jasná. Firma pani Roškovej, „mojej Ľubky“, ako o nej hovoril bývalý premiér, brala dotácie na pozemky, na ktoré nemala zákonný nárok. Fakticky si to overila už aj Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá to mohla a mala vedieť ako prvá. V jeseni minulého roku totiž urobila kontrolu priamo na mieste, teda na plochách, na ktoré si Roškovej spoločnosť Agro Porúbka žiadala priame platby. A potvrdila, že ide o „nespôsobilé plochy, čo malo za následok nezrovnalosti zistené po vyplatení platieb. Aktuálne prebieha proces vymáhania neoprávnených platieb od žiadateľa.“ Ak toto zistila špecializovaná platobná agentúra, tak je zrejmé, že ani polícia nemôže zistiť nič iné. Faktický základ pre dôvodné podozrenie, že v tomto prípade naozaj došlo k zločinu a prečinu, je teda veľmi silný. Ale silné je aj podozrenie, že stíhané budú iba osoby, ktoré z nich profitovali, ale nie tie, ktoré umožnili, aby sa zločin dokonal. Pozrite si všetky Danglárove ilustrácie ku komentárom M. Leška Modus operandi, teda spôsob, akým Roškovej spoločnosť profitovala z dotácií, je všeobecne známy a okrem novinárov ho opísal aj predstaviteľ platobnej agentúry. Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA, skonštatoval, že „žiadateľ musel mať špecifické informácie a veľmi dobre poznal systém poľnohospodárskych podpôr“. Spoločnosť Agro Porúbka totiž žiadala o dotácie len na také pozemky, na ktoré nežiadal dotácie nikto iný. Musela mať preto „špecifické informácie“, aké nie sú voľne dostupné. Podľa Lucie Gallovej, prezidentky Vidieckej platformy, je iba jediná inštitúcia, ktorá „v systéme vidí, na ktoré plochy žiadatelia priame platby žiadali a na ktoré nie“ . Touto inštitúciou je Pôdohospodárska platobná agentúra. Ak jej šéf o spoločnosti Agro Porúbka a jej majiteľke Ľ. Roškovej povedal, že „žiadateľ vedel, ktorá plocha nebola deklarovaná“, tak tým zároveň upozornil na fakt, že to žiadateľka vedela od niekoho zvnútra agentúry. Pre úplnosť treba dodať, že šéfkou agentúry bola do roku 2016 nominantka Smeru Gabriela Matečná a že ministerka Matečná, nominantka SNS, je od roku 2016 zodpovedná za agentúru politicky.