Štát umelo drží pri živote produkt z minulosti

16.01.2019

Tak ako je ťažké zobrať deťom fľašu s mliekom a strčiť im do ruky lyžičku, tak je roky politicky absolútne nepredstaviteľné prijať myšlienku, že stavebné sporenie už nie je dieťa, ktoré treba kŕmiť. Keď pred temer desiatimi rokmi písal TREND komentár s týmito slovami, zďaleka to nebolo prvý raz, čo nabádal na seriózne úvahy o razantnejších zmenách v štátnej podpore bývania a najmä stavebného sporenia. Lepšie bývanie ani vtedy nebolo najlepší účel, na ktorý by bolo treba vynakladať štátne peniaze, existovali zmysluplnejšie ciele.