Tip pre estétov  a náročných šoférov 

Keď sa chystám vyskúšať nový peugeot, ovládne ma zvláštny nepokoj. Čerstvé skúsenosti z posledných rokov mi totiž pripomínajú, ako som vždy prekvapený inakosťou novinky v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Netajím, na vzrušujúce prekvapenia sveta automobilov si potrpím.

Dnes mám na programe nový Peugeot 508. My motoristickí nadšenci vieme, že reč bude o strednej triede. O trhovom segmente, ktorý tradične napája firemné autoparky, o triede, ktorá čoraz viac stráca svoju pozíciu v súboji o priazeň zákazníka s trendovými SUV a crossovermi.

Premiant štýlovosti a kvality

Skôr ako usadnem za volant tohto krásavca – jeho stručná navštívenka. Poháňa ho výkonný 1,6-litrový benzínový štvorvalec (165 kW/225 k) spriahnutý s osemstupňovým automatom Aisin. V najvyššej výbave GT nesie cenovku 40 290 eur. Navyše ovešaný výbavou nad rámec štandardu obsahuje tiež napríklad nočné videnie, adaptívny tempomat, parkovací systém... Ako aj kompletizujúcu zostavu asistenčných systémov. Po zrátaní jednotlivých položiek sa cena ustáli na výsledných 46 200 eur.

Ak ma zovňajšok nového peugeota príjemne zaujal, atmosférou svojho kokpitu, ktorú v mojom ponímaní tvorí ergonómia, fazóna, kvalita materiálov, ba aj vôňa, ma doslovne opantáva. Základ tvorí najnovšia verzia Peugeot i-Cockpit, čo je originálny „peugeoťácky“ koncept pozície vodiča za volantom. V tomto prípade znamená základný celkom nízky posed tesne nad podlahou, nízko situovaný malý sploštený športový volant a očný kontakt vodiča s prístrojovým štítom ponad jeho veniec. Mám nehatený výhľad pred auto aj na prístrojový štít nezávisle od momentálnej pozície volantu. Skvelá záležitosť. Pozor, nie každému vyhovuje, treba skúsiť. Originálna architektúra a robustný stredový panel dotvárajú pocit športovej stiesnenosti. Poznáte to – kokpit vás tesne obopína, všetky ovládacie prvky máte bezprostredne poruke, pričom vás nič neobmedzuje. Ja to milujem. Na druhej strane, práve pre túto športovú stiesnenosť mám pocit, že sedím v nižšej strednej triede. Nič pre vodičov, ktorí vyznávajú priestorové orgie à la Škoda Superb. Boli by sklamaní.

