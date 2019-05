Čakanie na šestku

22.05.2019, 09:38 | Tomáš Vašuta | © 2019 News and Media Holding

Teórií o príchode krízy je viacero. Jedna jej príchod prirovnáva k hádzaniu kockou a čakaniu na to, kedy padne šestka. Hodov, keď toto číslo nepadne, môže byť veľmi veľa. Isté je však jedno, šestka raz padne. Otázka nie je či, ale kedy. Podobne je to pri krízach. Aj v realitnom sektore sa vedú posledné dva roky debaty o tom, kedy „TO“ príde. Zaručených predpovedí bolo viacero a stále pribúdajú nové. Otázka dokedy je však (tak ako pred rokom) stále aktuálna.

Fakt je ten, že realitný biznis má za sebou pomerne úspešný a pokojný rok. Regulácie Národnej banky Slovenska síce trh ovplyvnili, ale nie až tak, ako by si samotní bankári predstavovali. Ako sa ukazuje, dopyt po novom bývaní je stále veľký. A tu treba povedať, že developerov zastihol nepripravených. Aj keď v tomto smere nie je vina len na ich pleciach.

Udeľovanie záväzných stanovísk zo strany hlavného mesta pripomínalo časovú čiernu dieru. Na získanie súhlasného stanoviska, ktoré bolo nevyhnutné pre žiadanie o územné rozhodnutie, čakali investori v niektorých prípadoch aj dva roky. Za ten čas mohli svoj projekt aj postaviť. Potom sa nemôžeme čudovať, že na trhu novostavieb v hlavnom meste je najmenej bytov v modernej histórii krajiny.

Nové vedenie mesta v tomto smere sľubuje jasnejšie a transparentnejšie pravidlá. Či sa to magistrátu na čele s Matúšom Vallom podarí, ukážu najbližšie mesiace. Výzva je to veľká. Najmä, keď sú úrady zavalené desiatkami žiadostí, za ktorými sa neraz ukrývajú všakovakí investori. Stavať je dnes opäť módnou a predovšetkým lukratívnou záležitosťou. Aspoň tak si to myslia podnikatelia, ktorí sa nanovo púšťajú do tohto sektora. Že im chýbajú skúsenosti, znalosť trhu a predovšetkým triezvy odhad, je v tomto smere asi úplne nepodstatné.

