Golf ako rodinná hra aj na Slovensku

Vspoločnom flajte, pri ktorom hrajú štyria ľudia, sa vrcholový manažér slovenskej firmy priznáva, že vďaka golfu je víťaz. Keď sa ostatní zvedavo čudujú, ako to myslí, odpovie, že vďaka golfu mu partnerský život funguje ako hodinky.

22.05.2019 | Vladimíra Orgoňová

Hoci by si mnohí nahovárali, že je to azda pre príležitosť uniknúť z rodinného kruhu za priateľmi, opak je pravda. Dodáva totiž, že keďže na golf zlákal aj partnerku, je to pre nich jediná možnosť, ako si v dnešnom uponáhľanom svete ako rodina či pár nájsť spolu nerušených päť hodín.

Golf sa stal v mnohých krajinách rodinnou hrou. Prečo by to malo byť inak na Slovensku? Chápu to čoraz viac kluby, asociácie i hráči. Ide však o jednu z najtradičnejších hier, preto ak sa už niečo musí meniť či prispôsobovať trendom, väčšinou je to práve pod tlakom športovej verejnosti.

V našich končinách si v ostatných rokoch zmenu prístupu vyžiadala práve verejnosť a golfová asociácia na to zareagovali. Najbližšie roky by preto mohli ukázať, či sa nové, ústretovejšie trendy v golfe prejavia aj na väčšom počte priaznivcov zelenej hry na slovenských ihriskách.

