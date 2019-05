Kým iní v ich veku končili, oni založili firmu a dostali ju do sveta

Vo veku, keď sa iní podnikatelia začínajú pripravovať na stiahnutie z biznisu, manželia Hollenovci založili vo vlastnom byte firmu, z ktorej za osemnásť rokov fungovania vybudovali medzinárodný koncern s tržbami takmer tridsaťpäť miliónov eur, so stovkami zákazníkov a dcérskymi podnikmi v Česku, Maďarsku a Rusku.

22.05.2019, 11:57 | Lukáš Kvašňák | © 2019 News and Media Holding

Medzi ich klientov patria závody svetových automobiliek a najväčší dodávatelia v sektore. A to všetko dokázali bez pôžičiek od bánk a externého financovania, vďaka čomu mohli rásť aj v náročných krízových časoch. Manželia Hollenovci boli finalistami najnovšieho ročníka súťaže EY Podnikateľ roka.

Chceli sa realizovať

Spoločnosť Hollen vznikla, keď mal bývalý dôstojník nemeckej armády Heinrich von Hollen 65 rokov a jeho manželka zubná technička Margita Hollenová 47 rokov. V tom čase už boli finančne zabezpečení, cestovali a zároveň hľadali niečo, kde by sa mohli realizovať. S podnikaním mali len strohé skúsenosti, no keď sa naskytla možnosť zabezpečovať pre bratislavský závod nemeckej automobilky Volkswagen služby kontroly kvality, začali nad tým seriózne uvažovať.

„Asi dva mesiace sme to analyzovali a nakoniec sme sa rozhodli, že do toho ideme,“ spomína M. Hollenová. Ona sama nikdy nepodnikala, jej manžel niekoľko rokov viedol vlastnú farmu, ale to bolo všetko. „Bol som 27 rokov v nemeckej armáde, kde je dôraz na kvalitu a kontrolu. Vedel som, ako viesť ľudí, čo treba pri kvalite vyžadovať. Pri všetkom ostatnom sme išli viac-menej do neznáma,“ dopĺňa ju H. von Hollen.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť