Lacné hypotéky pokračujú, záujem nepoľavil

Bublajúci kotol hypoték má na Slovensku už teraz vrieť miernejšie, ale doteraz je pod ním horúco. Opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS), ktoré mali zmierniť rast úverov na bývanie, sa síce na trhu prejavujú, ich tlmiaci efekt je však veľmi mierny. Možno ho vidieť iba na spomalení rastu úverov na bývanie, ktorý sa koncom vlaňajška zmiernil na 11,4 percenta, pričom rok predtým sa šplhal k trinástim. Ďalšie ľahké brzdenie ukazujú pri porovnaní medziročnej zmeny aj prvé mesiace tohto roka.

O dostupnosť úverov však v žiadnom prípade netreba mať obavy. Banky úverujú stále masívne, viac ako v predchádzajúcom roku a stále veľmi ochotne. V skutočnom živote – nehľadiac na tempo rastu, ale jednoducho iba na objem nových úverov – banky poskytujú historicky najvyšší objem nových úverov na bývanie. Vlaňajší december mohol naznačovať, že sa dostaví aj zásadnejšie ovlaženie trhu s hypotékami. Bol totiž najslabší za predchádzajúce dva roky, ale už január bol v novom hypotekárnom biznise doteraz najsilnejší zo všetkých januárov. Rovnaké tvrdenie platilo pre február.

Útlm príde

No zmeny na trhu prídu. Tento rok ešte nie tak výrazne, hoci v lete sa naplno prejavia postupne zavádzané opatrenia centrálnej banky. Ale už nasledujúce roky sa môže začať ukazovať nasycovanie trhu. Hlavne sa dostaví vplyv podtatranskej demografie. Silné ročníky budú mať svoje bývanie vyriešené, tých, ktorí si budú kupovať bývanie, bude menej. A tak by sa mal dopyt prirodzene osekať. Podľa predpokladov Slovenskej sporiteľne by sa rast úverov na bývanie mal do roku 2022 zmierniť až pod šesť percent.

Ak však dnešná ani budúca vláda neprinesú razantnejšie riešenie v otázke nájomného bývania, stále bude na Slovensku existovať jedna mína. Má podobu vysokej zadlženosti a s tým spojenej citlivosti Slovákov na zmeny. Upozornila na to NBS, ktorá ešte minulý rok začala volať po koncepnejšom riešení podpory nájomného bývania. Inak podľa nej hrozí, že keď ľudia budú naďalej preferovať kúpu strechy nad hlavou na úver, zadlženosť slovenských domácností by mohla v budúcnosti presiahnuť sto percent HDP. Pre krajinu, ktorej obyvatelia si nestihli vytvoriť finančný majetok na pokrytie výpadkov príjmov, by pritom mohla aj oveľa nižšia miera zadlženosti znamenať obrovské riziko. Aké to je splácať dlhy v zlých časoch, Slováci nepoznajú.

