Nové notebookové  nevšednosti 

22.05.2019, 09:38 | Marián Biel

Hoci by sa to nemuselo zdať, podobne ako stolové počítače aj notebooky prešli veľkou evolúciou. Od sivých a čiernych ťažkých obrov s drobnými monochromatickými obrazovkami k pár milimetrov hrubým kovovým platniam so 4K displejmi. Navyše s výkonom, že by jedna z noviniek zvládala prácu celej NASA v časoch vesmírnych naháňačiek so ZSSR.

Dnes sa už stretneme aj s kúskami, ktoré si dali výzvu pokoriť zaužívané pravidlá o tom, aké tvary by mal notebook mať. Toto je niekoľko laptopov, ktoré by sa dali označiť za rarity. Nejde len o dizajnové výstrelky, ale aj o pridanú funkčnosť. Ako to bolo už v minulosti, často ide o herné notebooky. Pri tých si výrobcovia môžu dovoliť nepozerať až tak na čo najmenšie rozmery a hráči nebývajú úplne konzervatívni. To však neznamená, že by to neboli aj novinky pre nadšenca technológií alebo pracovné nástroje do kancelárie pre náročnejších.

Keď ide o kompaktnosť

Najprv tu máme výstižného predstaviteľa filozofie, že notebooky sa nemusia držať zaužívaného konceptu a vďaka novým technológiám môžu priniesť nový pohľad na tento segment. Konkrétne hovoríme o flexibilných displejoch, ktoré sú zatiaľ dominantou smartfónov, konkrétnejšie dvoch modelov. Na jar ich predstavili Samsung Galaxy Fold a Huawei Mate X. Praktickosť toho, že sa dajú zohnúť na polovicu, je zatiaľ otázna, uvidí sa po začatí ich predaja. V prípade Huaweia v najbližších mesiacoch, Samsung mal byť na pultoch už od apríla. Musel však opravovať nižšiu odolnosť svojho flexibilného displeja, takže predávať sa má začať niekedy v najbližších týždňoch.

Začiatkom mája Lenovo ukázalo ďalšiu generáciu svojich ThinkPadov X1 a jej špeciálnu edíciu, ktorá ako prvá v histórii využíva flexibilný displej. Zatiaľ ide o funkčný prototyp a finálna verzia sa do obchodov dostane až na budúci rok. Ale vyzerá to na veľmi zaujímavú podobu note­booku. Prakticky ide o 13,3-palcový tablet, ktorý sa dokáže zložiť na polovicu. Má 2K rozlíšenie a pomer strán 4 : 3. V rozloženej polohe je hrubý asi centimeter, po otvorení sa dá používať aj na výšku a vtedy sa v spodnej tretine automaticky zobrazí softvérová klávesnica. Písať sa na nej nebude najpohodlnejšie, ale to je daň za v podstate najmenší 13-palcový notebook na svete. V balení je aj digitálne pero na ručné poznámky a tenká bluetooth klávesnica. Ostatné parametre ani cenu Lenovo zatiaľ neprezradilo.

