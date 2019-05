eKasy zrejme všetci nestihnú

22.05.2019, 11:00 | lehu | TASR | leg

Prechod na nový typ registračných pokladníc, takzvané eKasy, na ktoré sú podnikatelia povinní prejsť do konca júna, sa komplikuje. Najväčší výrobca pokladníc, prešovský Elcom, pre Denník N povedal, že prechod sa do potrebného termínu u všetkých podnikateľov stihnúť nedá. „Čo sa týka zákonom daných termínov, úzkym miestom bude podľa nášho názoru inštalácia pokladníc,“ povedal Matej Furda. „Výrobca ešte našej servisnej firme nedodal chránené dátové úložisko, ktoré sa musí nainštalovať do registračnej pokladnice. A nie je ani jasné, kedy to dodá,“ povedal pre denník zasa majiteľ reštaurácie v bratislavskom Ružinove. Dátové úložisko je kľúčovou súčasťou online pokladnice, zapisujú sa tam údaje z bločkov, ktoré sa odosielajú finančnej správe. Minister financií Ladislav Kamenický napriek tomu zatiaľ nechystá úpravu zákona a podnikateľov vyzval, aby sa v čo najväčšom počte do systému finančnej správy zaregistrovali. „Nebudem hovoriť, či niečo spravíme alebo nespravíme. Chcem, aby sa čo najväčšia masa ľudí zachovala podľa zákona,“ povedal v relácii RTVS Sobotné dialógy. Nechce tolerovať to, aby sa ľudia do nového systému ani len nezaregistrovali. V prípade masových problémov je však možné predĺženie termínu povinnosti eKasy na poslednú chvíľu. Za nedodržanie zákona totiž hrozia podnikateľom pokuty i odobratie licencie. Podľa údajov finančnej správy sa na Slovensku používa ešte okolo 135-tisíc elektronických registračných pokladníc, ktorým daniari 1. júla automaticky zrušia registráciu. Prerábka takejto pokladnice stojí okolo 100 až 250 eur, nová pokladnica okolo 300 až 600 eur. Virtuálna online registračná pokladnica môže byť aj zadarmo.

Zdroj: Trend.sk

Rozhodnutie o clách odložili Americký prezident Donald Trump odložil rozhodnutie o uvalení cla na dovoz áut a automobilových súčiastok z Európskej únie o pol roka. Administratíva uvažuje clá zvýšiť na 25 percent. Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) rozhodnutie privítal. „Počas mojej návštevy Bieleho domu som vyzval na posilňovanie voľného obchodu medzi EÚ a USA, a nie budovanie ďalších bariér,“ spresnil na sociálnej sieti. Spojené štáty clá využívajú na získanie páky proti partnerom, ako je Čína, EÚ alebo Japonsko. Tí však vždy zavádzajú protiopatrenia pre dovozy z USA. EÚ tak má už teraz pripravený zoznam odvetných opatrení, ktoré prijme, ak Trump nové clá zavedie. Nezamestnanosť pod piatimi percentami Miera evidovanej nezamestnanosti je po prvýkrát od roku 1991 nižšia ako päť percent. Podľa ústredia práce v apríli klesla na 4,9 percenta. V tretine okresov Slovenska je jej hodnota dokonca menej ako dvojpercentná. Úrady registrovali celkovo 166-tisíc uchádzačov o zamestnanie, z toho 62-tisíc dlhšie ako rok. Zaujímavé je, že výdavky na dávky v nezamestnanosti v poslednom období napriek tomu rástli. Môže za to uvoľnenie pravidiel poberania podpory. Voľných pracovných miest bolo najviac pre operátorov a montériov strojov a zariadení či iných kvalifikovaníých pracovníkov a remeselníkov. Zdroj: Maňo štrauch Rázsochy zbúrajú a postavia nanovo S búracím prácami v plánovanej nemocnici na bratislavských Rázsochách by sa malo začať najneskôr na konci júna. Zmluvu so spoločnosťou Metrostav už podpísala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD). Tá tiež avizovala, že do desiatich dní vyhlási súťaž na projekt nemocnice. Na mieste starého skeletu Rázsochy chce štát vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava. S výstavbou by sa mohlo začať do jedného roka. „Počas budúceho volebného obdobia by mohla byť dokončená,“ doplnil P. Pellegrini. Špekulácie o tom, že štát odkúpi nemocnicu Bory, ktorú v Bratislave stavia Penta, sa tak definitívne končia.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť