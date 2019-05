Ako extrémisti zachránili demokraciu

Deň po eurovoľbách sa Slovensko opäť zaradilo medzi európskych rekordmanov. V pozitívnom i negatívnom zmysle. K volebným urnám prišlo o polovicu viac voličov než pred piatimi rokmi. Stále je to však najmenej v rámci EÚ.

29.05.2019, 10:02 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Ten príbeh sa začal písať už v roku 2003. Počas kampane pred referendom o vstupe do Európskej únie sa dokázali postaviť priateľsky do jedného šíku aj takí politickí rivali ako Mikuláš Dzurinda a Vladimír Mečiar. Ešte aj čerstvo vzniknutá strana Smer oblepila rok predtým krajinu bilbordmi s holými zadkami, ktoré akoby naznačovali výhrady proti európskemu členstvu, ale dominantný bol slogan Do Európskej únie!

Médiá považovali za svoju povinnosť otvorene agitovať v prospech perspektív elitného klubu s modrou vlajkou s dvanástimi hviezdami a jediným kritickým hlasom vo verejných debatách bolo zopár konzervatívnych analytikov. Referendum o vstupe do EÚ napokon prešlo tesnou väčšinou na úrovni štatistickej chyby a M. Dzurinda sa úprimne vyjadril, že mu spadol kameň zo srdca. V úzkych kruhoch sa doteraz špekuluje, že výsledku nad 50 percent v poslednej chvíli ktosi pomohol.

Všeobecný politický konsenzus o prospešnosti EÚ sa odvtedy nezmenil a úspešne uspal slovenských voličov až na úroveň 13-percentnej volebnej účasti v eurovoľbách v roku 2014. Podobne klesajúci záujem o voľby do Európskeho parlamentu však vykazovali aj ostatné členské krajiny a priemerná účasť sa za 40 rokov prepadla o 20 percentuálnych bodov.

