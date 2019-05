Biznis, ktorý nikdy neomrzí

Výrobcovia motorových palív budú o to „užší“, o čo viac sa budú presadzovať elektromobily. Domácu výrobu odevov takmer udusil dovoz textilu z lacnejšej Ázie. Niektoré informačné technológie za pár rokov nahradzujú nové, lepšie.

29.05.2019, 10:02 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Medzi málo biznisov, ktoré majú istú budúcnosť v ktorejkoľvek časti sveta, patrí potravinárstvo. Ľudstvo bude vždy potrebovať jedlo. Preto aj slovenské potravinárstvo stále láka. Veľkí majetnejší investori idú po veľkých podnikoch zásobujúcich trh. Aj menší investori prinášajú na trh nové druhy potravín s nádejou, že raz rozvinú masovejší predaj. Sektor je to iste atraktívny. No slovenské potravinárstvo má aj svoje slabiny, ktoré ešte musí vyriešiť.

Podniky pribúdajú

Po nástupe poslednej finančnej krízy počet potravinárskych podnikov postupne klesal. Dno dosiahol v roku 2010, keď bolo iba 250 firiem. No odvtedy znova rastie. K záveru predvlaňajška to boli tri stovky podnikov. O 30 viac ako pred krízou. Rastie aj počet zamestnancov. Prvých šesť rokov od krízy síce klesol z 34- na niečo viac ako 27-tisíc, no od roku 2015 znova rastie a v roku 2017 v sektore už pracovalo 30-tisíc ľudí.

