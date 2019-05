Ďalšia séria príbehu konsolidácie

29.05.2019, 10:02 | Jakub Andacký

1. Značka Benestra po uzavretí fúzie so Swanom odišla do telekomunikačného neba. Víziu vyzývateľa veľkej trojky telco trhu bude joint venture napĺňať pod hlavičkou Swanu. Naďalej pritom stavia na akvizície, keď na jar tohto roka prevzal jedného z najväčších lokálnych providerov internetu a pay TV, Imafex. V tomto segmente nakupoval aj Slovanet, ktorý zapichol nové vlajky na severovýchode a juhozápade Slovenska. Viacero akvizícií má za sebou – už tradične – aj Asseco. Do jeho portfólia pribudli DWC Slovakia, EdgeCom, Prosoft a zvyšný 50-percentný balík akcií v CEIT. Do konzultačky Neulogy, ktorá je dôležitým hráčom v slovenskom ekosystéme inovatívnych technologických startupov, investovala ambiciózna estónska skupina Civitta. A nového majiteľa dostal aj najväčší slovenský registrátor internetových domén a poskytovateľ webhostingu WebSupport, ktorého zakladateľ Michal Truban naplno presedlal na politickú dráhu. Pre škandinávsku skupinu Loopia sa má WebSupport stať základňou pre expanziu v strednej Európe.

Odchod vplyvných mien z IT

2. Zmeny neobišli ani „informatizačné startupy“, ktoré v nedávnej minulosti raketovo vyrástli na vládnych ítečkových zákazkách. Firma DWC, ktorá patrila do podnikateľskej skupiny okolo Jozefa Brhela s povesťou vplyvného smeráckeho oligarchu (oficiálne ju vlastnili jeho príbuzní), skončila pod krídlami spoločnosti Asseco Central Europe. Kedysi „sesterský“ Sevitech, za ktorým takisto stáli Brhelovci, naďalej ostáva v rukách jeho manažérov. Nového spolumajiteľa a nové obchodné meno dostal Anext, ktorého úspech v médiách spájali s niekdajším ministrom financií a dopravy za Smer-SD Jánom Počiatkom. Dvojtretinový podiel vo firme rebrandovanej na LeikTec prevzala česká firma Axioma Europe, ktorej aktuálne jediným akcionárom je bývalý majiteľ futbalového klubu Baník Ostrava Libor Adámek.

