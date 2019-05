Klinickí farmaceuti pomáhajú bezpečnej liečbe a šetria peniaze

Klinická farmácia je špecializovaný odbor, vďaka ktorému možno pacientov liečiť bezpečne a zároveň racionálne. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť účinnosť liekov a minimalizovať ich nežiaduce účinky.

29.05.2019

Klinickí farmaceuti majú pomerne široké pole pôsobnosti a pri liečbe chorých dokážu byť pre lekárov veľkými pomocníkmi. Napriek tomu o ich existencii a schopnostiach vie len málo ľudí. Podľa hlavnej odborníčky na klinickú farmáciu Márie Göböovej sú neznámou dokonca aj pre viacerých zdravotníkov a manažérov nemocníc.

Ako možno charakterizovať klinického farmaceuta? Je to lekárnik, ktorý sa špecializuje na určitú oblasť, ako napríklad lekár s atestáciou?

Áno, je to niečo podobné. Klinická farmácia je nadstavbové štúdium. Farmaceut teda musí najskôr absolvovať päťročné magisterské štúdium na farmaceutickej fakulte, potom trojročnú atestáciu z lekárenstva a až potom sa môže dať na štúdium klinickej farmácie. To trvá dokopy dva roky, v rámci neho sa vyžadujú určité stáže na klinických pracoviskách a musí byť ukončené atestačnou prácou a skúškou. V iných krajinách to nemajú takto štruktúrované, niekde nevyžadujú ani stáže. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie je tak na Slovensku vzdelávanie v tomto odbore naozaj na vysokej úrovni.

