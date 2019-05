Naháňačka na čele: Asseco sa doťahuje na Eset

Vlani sme pri hodnotení IT sektora za rok 2017 konštatovali, že slovenské ítečkové firmy si vedia poradiť aj bez vládnych zákaziek, od ktorých je časť z nich závislá. Minulý rok sa situácia obrátila, lebo sa nanovo rozbehla informatizácia.

Vládna komisia schválila niekoľko desiatok väčších i menších IT projektov financovaných z eurofondového operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), nástupcu známej skratky OPIS. Výsledkom je, že sa otvárajú nové vládne IT tendre a pribúdajú nové zákazky. Do akej miery však už stihli prehovoriť aj do finančných čísiel firiem a celého odvetvia?

Sektor na vzostupe

Sumárne tržby 110 slovenských ítečkových podnikov (bez distribútorov hardvéru), ktoré má TREND k dispozícii z registra účtovných závierok alebo ich získal vlastným zberom dát, vlani dosiahli bezmála dva a pol miliardy eur. Oproti roku 2017 pri tejto vzorke stúpli o dva a pol percenta. Znamená to síce mierne spomalenie dynamiky rastu (3,4 % v roku 2017), ale stále je to na vzostupnej trajektórii. Vzhľadom na to, že vládne ítečkové tendre z OPII ešte len nabiehajú a v účtovných knihách sa zatiaľ premietajú iba v limitovanom rozsahu, do budúcnosti možno očakávať ďalší nárast.

Celkový výtlak IT brandže je pritom vyšší než spomínané dva a pol miliardy eur. Vo výpočtoch TRENDU (ako aj vo väčšine tabuliek a rebríčkov v tejto ročenke) chýbajú údaje za firmy, ktoré majú posunutú účtovnú závierku. Je medzi nimi aj viacero hráčov s ročnými tržbami nad 30 miliónov eur, respektíve jednu miliardu starých slovenských korún. Pre informáciu ich uvádzame na konci tabuliek s údajmi za rok 2017. Za predpokladu, že si vlani svoje pozície aspoň udržali, ak nie o niečo zlepšili, dajú sa celkové tržby slovenského ítečkového sektora odhadnúť na tri a pol miliardy eur.

