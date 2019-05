Navrhli sme zmeny k lepšiemu, na rade je štát

Štát minul na informatizáciu miliardu eur, no výsledok je biedny. Viaceré systémy poriadne nefungujú, občania naďalej dokladujú dokumenty, ku ktorým má štát prístup.

29.05.2019, 10:02 | Tomáš Nejedlý

Analýza občianskeho združenia UVOstat odhalila, že tretinu štátnych IT zákaziek získalo päť firiem a že často sa o súťaži vzhľadom na nízky počet uchádzačov ani nedá hovoriť. Prezident IT asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš vysvetľuje, aké zmeny má do verejného obstarávania priniesť nová Koncepcia nákupu informačno- -komunikačných technológií.

Konkurencia v tendroch

Ako vnímate analýzu UVOstatu?

Nepoznal som tie čísla, je to zaujímavé. No ak si pozriete, ako sa súťažilo vlani a tento rok, zistíte, že počet súťažiacich je výrazne vyšší a v každej súťaži prebieha krutý boj. Taký je trh dnes. Počet súťažiacich ovplyvňuje veľkosť trhu v danom období. Najväčšie tržby dosahovali firmy v rokoch 2014 a 2015, keď sa končila možnosť čerpať eurofondy z minulého programového obdobia. Vtedy si firmy dokonca vyberali, do ktorých projektov štátu pôjdu.

