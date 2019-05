Nové projekty, staré výhrady

Keď vlani v lete vládna komisia schvaľovala nové projekty informatizácie, bol medzi nimi Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. Jeho podstatou je vytvoriť technologické zázemie pre tímy odborníkov, ktoré v prípade kyberútoku na vládne systémy zabezpečia adekvátnu reakciu.

V brandži sa tieto pracoviská označujú skratkou CSIRT a majú byť celkovo štyri. K existujúcemu tímu na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) má pribudnúť CSIRT v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá sa stará o portál Slovensko.sk a vládnu sieť Govnet, ako aj na Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ) a v Slovenskej informačnej službe (SIS).

Projekt šiel do schvaľovania s naplánovaným rozpočtom 44,1 milióna eur (s DPH). Vládna komisia ho napriek kritike časti ítečkovej odbornej verejnosti odobrila. Na jeho väčšiu časť už medzičasom prebehlo výberové konanie na dodávateľa. Zákazku NBÚ za 34,3 milióna eur, ktorú obstarával so SIS, získal Alison Slovakia. Zdá sa, že suchoty, ktorými v uplynulých rokoch trpel slovenský IT sektor, výrazne odkázaný na vládne zákazky, sa končia. Viaceré neuralgické body z minulosti však pretrvávajú.

Pod väčším drobnohľadom

Zázemie pre tímy CSIRT sa radí do top trojky vládnych IT projektov podľa veľkosti, ktoré sa na scéne objavili za uplynulého pol druha roka. Dohromady ich vládna komisia, v ktorej sedí aj zástupca IT asociácie Slovenska (ITAS), doteraz schválila viac než päťdesiat, celkovo za 690 miliónov eur. Tieto peniaze majú do digitalizácie a modernizácie verejnej správy natiecť z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), ktorý je nástupcom predchádzajúcej eurofondovej skratky OPIS.

