PlayStation a Switch dostanú nové výzvy. Google a Apple 

29.05.2019, 10:02 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Dlho sa uvažuje o vstupe gigantov na herné pole – či uchopia príležitosť monetizovať hry a akým spôsobom. Google koncom minulého roka ukázal Project Stream, cez ktorý chce firma hry posielať na diaľku.

Marcová konferencia GDC v San Franciscu túto víziu sčasti pretavila do reality. Nová služba sa volá Stadia, hráči si k nej budú môcť kúpiť aj gamepad a systém funguje na báze cloudových centier Googlu, z ktorých si streamujete hru do televízora, počítača alebo do tabletu.

Základom bude konektivita. Na full HD treba pripojenie s kapacitou 25 megabitov za sekundu, na 4K dokonca 30 megabitov. Otázna je latencia pre rýchle hry. Okrem ponuky hier bude hráčov zaujímať aj model financovania. Predplatné či jednotková cena za hru? Detaily si Google necháva na leto, no do konca roka by chcel službu spustiť.

Apple ide inou, konvenčnejšou cestou. V rámci platformy Arcade bude za mesačný poplatok ponúkať balík hier bez reklám a mikrotransakcií. Vďaka jednej cene by sa mohli hráči dostať k 100 až 150 hrám, azda aj nejakým mobilným exkluzivitám. Mobilní hráči štandardnú cenu za hru odmietajú platiť, ale mesačný poplatok v podobnej výške za desiatky hier by ich možno presvedčil. Arcade má štartovať na jeseň. Apple pritom nemusí toľko investovať do infraštruktúry, môže sa viac zamerať na obsah.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť