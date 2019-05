Politici a byrokrati nepracujú pre podnikateľov

Zveľaďovanie podnikateľského prostredia je skvelá téma pre politikov. Keď prišli k moci, dali si do programu vlády, že chcú zlepšiť podmienky podnikania. Aby to bolo uveriteľné, do národného programu reforiem zahrnuli záväzok dostať Slovensko z 29. miesta do prvej pätnástky rebríčka Svetovej banky Doing Business, ktorý vyhodnocuje každý rok kvalitu a zmeny v podnikateľskom prostredí v 190 krajinách sveta. Keď sa po troch rokoch vládnutia ukázalo, že sme sa v hodnotení namiesto zlepšenia prepadli až na 42. miesto za Azerbajdžan a Thajsko, cieľ dostať sa na pätnástku v rebríčku z dokumentu zmizol.