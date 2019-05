Strana Smer po prvýkrát od roku 2004 nevyhrala voľby

29.05.2019, 10:02 | lehu | TASR

Najsilnejšia koaličná strana Smer-SD skončila vo voľbách do Európskeho parlamentu druhá, keď ju predstihla koalícia Progresívne Slovensko a Spolu-OD. Ide o prvé celoslovenské stranícke voľby od roku 2004, v ktorých kandidačná listina Smeru nezískala najviac hlasov. Potvrdzuje sa tak postupný pokles obľúbenosti tejto strany. Kým Smer pri volebnej účasti 22,7 percenta získal len 15,7 percenta platných hlasov, PS a Spolu 20,1 percenta. Koalícia tak získala štyri zo štrnástich mandátov v europarlamente, Smer tri (Monika Beňová, Miroslav Číž a Robert Hajšel). Za Progresívne Slovensko v Bruseli a Štrasburgu zasadnú Michal Šimečka a Martin Hojsík, za Spolu Vladimír Bilčík a Michal Wiezik. V Bruseli budú sedieť aj kotlebovci (Milan Uhrík a Miroslav Radačovský), rovnako ako KDH (Ivan Štefanec a Miriam Lexmann) a Sloboda a Solidarita (SaS, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca). Obyčajní ľudia získali jeden mandát, europoslancom sa tak stane aj prvý slovenský Róm Peter Pollák. SNS, Sme rodina, SMK ani Most-Híd vo voľbách nezískali ani jeden mandát, keďže neprekročili potrebnú päťpercentú hranicu získaných hlasov. Paradoxom výsledkov volieb je, že aj keď KDH zísalo viac hlasov ako SaS, z 13 nových europoslancov, ktorí môžu do Európskeho parlamentu zasadnúť na jeseň, bude mať hnutie zatiaľ len jedného a liberáli dvoch. Môže za to nespravodlivý volebný zákon a brexit, ktorý druhý mandát pre KDH uvoľní až po odchode novozvolených europoslancov za Spojené kráľovstvo.

Zdroj: Trend.sk

Fico si už našiel bývanie Expremiér Robert Fico sa už čoskoro vysťahuje z kontroverzného bytového domu Bonaparte. Prinútil ho k tomu až konkurz na majetok odsúdeného Ladislava Bašternáka, ktorý zahŕňa aj dve obhliadky priestorov. Nehnuteľnosť súdnym rozhodnutím prepadla v prospech štátu a smeruje do dražby. Fico si našiel byt vo vychytenej lokalite v okolí Drotárskej cesty v Bratislave. Či bude sám vystupovať ako vlastník nehnuteľnosti, alebo opäť uprednostní nájom, nie je známe. Z prostredia Smeru presakujú informácie, že bývalý premiér už dávnejšie prespáva v straníckej centrále na Súmračnej a v Bonaparte sa už takmer nezdržiava. Deň daňovej slobody sa posunul Takzvaný deň daňovej slobody tento rok pripadol na 27. mája, vyplýva z analýzy Nadácie F. A. Hayeka. Bol tak o dva dni neskôr ako vlani, čo svedčí o vyššom daňovom a odvodovom zaťažení priemerného zamestnanca. Daňovníci tak odpracovali až 146 dní, kým splatili svoj účet za chod štátu. „Za rok 2019 predstavovala odhadovaná miera prerozdeľovania v slovenskej ekonomike 39,91 percenta hrubého domáceho produktu. Inými slovami to znamená, že z každého eura vytvoreného v našej ekonomike štát v tomto roku vezme a prerozdelí takmer 40 centov,“ povedal analytik nadácie Tomáš Púchly. Podľa analytikov sa pod tohoročný posun podpísalo najmä to, že verejné výdavky rastú rýchlejšie než ekonomika. Vládu v Indii obhájil Módi V najväčšej demokracii sveta, v Indii, bude naďalej vládnuť hinduistická nacionalistická Indická ľudová strana (BJP)súčasného premiéra Narendru Módiho. Podľa oficiálnych výsledkov získala až 303 z celkového počtu 543 kresiel v dolnej komore parlamentu. Hlavná opozičná strana, Indický národný kongres (INC), ktorá dominovala indickej politike celé desaťročia po tom, ako krajina získala nezávislosť od Spojenho kráľovstva, obsadila len 52 mandátov. Nová vláda by mohla pomôcť rozbehnúť rast ekonomiky, znížiť nezamestnanosť a modernizo-vať poľnohospodárstvo.

