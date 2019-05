V čom AI pomôže ítečkárom

Umelá inteligencia (Artificial Intelligence – AI) dokáže napísať presvedčivý text, nakresliť obrazy, ktoré sa dražia za státisíce eur, dokonca v televízii uvádza správy. Popri titulkoch, ktoré pútajú pozornosť verejnosti, začína prenikať aj do biznisu.

29.05.2019, 10:02 | Martin Valášek

AI zlepšuje kvalitu výroby, efektivitu logistiky, zákaznícke vzťahy, predaj. Keď sa však agentúra Go4insight v prieskume pre tohtoročnú TREND konferenciu Techtrendy pýtala manažérov slovenských podnikov, kde vo firmách vidia najväčší potenciál pre uplatnenie umelej inteligencie, najviac z nich (78 %) uviedlo, že v infokomunikačných technológiách. Za IT nasledovala výroba, marketing, zákaznícke služby, výskum a vývoj.

Obdobná reakcia by neprekvapila, keby respondenti boli prevažne z IT oddelení. Na otázky však zväčša neodpovedali ítečkári, ale netechnickí manažéri – majitelia a riaditelia spoločností, ľudia z obchodu, financií a prevádzky. Na druhej strane, výsledky slovenského prieskumu zodpovedajú zisteniam celosvetovej štúdie Tata Consultancy Services, podľa ktorej sú najčastejšími používateľmi AI spomedzi funkčných oblastí firiem práve IT oddelenia. V čom môže byť umelá inteligencia pre ítečkárov užitočná?

1. Prevádzka IT

IT prevádzka sa stala pre mnohé firmy, obzvlášť po dlhodobom raste technologického arzenálu, mimoriadne náročnou. Niekedy administrátori vôbec netušia, čo sa vo firemných sieťach deje. Inokedy sú zahltení upozorneniami, ktoré nedávajú zmysel alebo si protirečia. Ako najsľubnejšie riešenia sa ukazujú platformy založené na strojovom učení a AI, ktoré dokážu zbierať dáta z celej IT infraštruktúry a predpovedať prípadné problémy. Fungujú podobne ako riešenia pre prediktívnu údržbu strojov a výrobných liniek v priemysle. Sľubujú menej interných výpadkov IT, vyššiu dostupnosť služieb, digitálne poskytovaných externým zákazníkom aj zlepšenie efektívnosti a produktivity IT oddelenia.

