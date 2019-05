Zabodovali Košice aj Bratislava

Sektor centier servisných a zdieľaných služieb (shared services) má za sebou dobrý rok. Na jeho mape sa objavil nový hráč z oblasti IT a rástla aj väčšina zavedených značiek.

29.05.2019, 10:02 | Jozef Andacký | © 2019 News and Media Holding

Koncom vlaňajška v dvoch desiatkach servisných centier ítečkových firiem pracovalo viac než 23 800 ľudí. Oproti roku 2017 je to nárast o sedem percent. Za celú uplynulú poldekádu pritom počet pracovníkov v týchto firmách stúpol o jednu štvrtinu. Vyplýva to z údajov, ktoré TREND o servisných centrách zisťuje od ich prevádzkovateľov a dopĺňa informáciami z verejne dostupných zdrojov. Zamestnanosť pritom nie je to jediné, v čom rastú.

IBM, Dell a spol.

Najväčšie servisné centrum na Slovensku (v Bratislave) dlhodobo prevádzkuje IBM. Koncom vlaňajška v ňom pracovalo takmer päťtisíc ľudí. Poskytuje účtovné, IT a administratívne služby a podporu pre pobočky nadnárodnej korporácie po celom svete. Hoci počet pracovníkov medziročne skôr stagnuje, výkony firmy (IBM International Services Centre) stúpli o štyri percentá, na 241 miliónov eur. „Sme určite jednou zo strategických lokalít na globálnej úrovni,“ hovorí pre TREND výkonný riaditeľ Paul Burt.

Najväčší nárast zamestnanosti zaznamenal ďalší americký ítečkový hráč, Dell. Jeho slovenské centrum sa vlani rozrástlo o takmer 350 ľudí, celkovo ich koncom roka zamestnávalo viac než 2 300. Polepšila si najmä divízia, ktorá sa zameriava na služby produktového manažmentu a marketingovej podpory zákazníkov hovoriacich po nemecky. Solídny nárast má za sebou aj servisné centrum AT&T, ktoré poskytuje zákaznícku podporu a sieťový inžiniering pre klientov najmä z regiónu Európy, stredného východu a Afriky (+ 220 ľudí, celkovo 3 800 na konci roka).

