Znásilnené čísla alebo štatistika, ktorá nikomu nepomáha

Kariéra v štatistike neznie príliš lákavo, zrejme z vás hviezdu nespraví. Hoci sú výnimky ako Švéd Hans Rosling, ktorý zo štatistiky a dát spravil záživný a zaujímavý odbor. Jeho prednášky a vizualizácie pripomínali živé komentovanie hokejového zápasu, pretože napohľad nudným témam vdýchol dynamiku a nadšenie. K jeho sláve sa najviac približuje britský štatistik David Spiegelhalter.

29.05.2019, 10:02 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Spiegelhalter bol kedysi prezidentom Kráľovskej štatistickej spoločnosti Spojeného kráľovstva, dnes je profesorom na Cambridgeskej univerzite. Mnohí na britskom štatistikovi kvitujú jeho ľudskosť a humor. Jeho kniha The Art of Statistics: Learning from Data preto ani zďaleka nie je určená pre „kockatých“ geekov, ale pre všetkých, ktorí chcú lepšie porozumieť svetu.

V jednotlivých kapitolách vysvetľuje slovíčka, ktoré ste počuli v škole, no ježili sa vám pri nich chlpy – korelácia, regresia, pravdepodobnosť... Kapitoly obsahujú množstvo grafov a autor pojmy modeluje na príbehoch z reálneho sveta. Jednoduchými spôsobmi sa dostáva k relevantným výsledkom bez použitia matematických vzorcov.

Čísla treba overovať

Ak sa dnes čoraz častejšie skloňuje problém s kritickým myslením a dezinformáciami, kniha je praktickým návodom, ako sa ich naučiť lepšie posudzovať a vyhodnocovať.

