Ako pomôcť planéte? V škole sa to mladí zväčša nedozvedia

Na malom pódiu stojí stredoškoláčka Sandra Bulla. „Doteraz sme konflikty riešili zbraňami namierenými na nepriateľa. V tomto však mierime sami na seba. Žiadna druhá strana neexistuje,“ hovorí. Tlieskajú jej stovky rovesníkov, ktorí v polovici marca prišli na študentský štrajk za záchranu klímy. „Aj tí, ktorí sú najviac zodpovední za znečisťovanie ovzdušia, dýchajú rovnaký vzduch. Aj tí, ktorí najviac znečisťujú oceány, pijú rovnakú vodu. Až keď zahynie posledný strom a zmizne posledný kúsok zelene, potom si uvedomia, že nádych sa nedá kúpiť,“ vysvetľuje S. Bulla.

05.06.2019 | Samuel Chrťan

Keby reakcie na ich štrajk sledoval nezainteresovaný človek, musel by zhodnotiť, že študenti niekomu stúpili na otlak. Heslá ako „Neexistuje právo na SUV“ či „Neberte nám budúcnosť“ sú zámerne provokatívne. Mladí na námestiach po celom svete – v marci sa štrajk konal v 1 693 mestách vo viac ako stovke krajín – nemajú záujem o chlácholivý dialóg. Chcú vidieť paniku a systémové zmeny.

Nejde o hobby, ale o život

Ich neskrývaný radikalizmus rozprúdil vášnivú debatu. Na každé virtuálne potľapkanie po pleci by sa našlo aspoň jedno obvinenie z naivity či neochoty chodiť do školy. Jaroslav Daniška z konzervatívneho portálu Postoj.sk si napríklad myslí, že „základom našej civilizácie je škola a disciplína v nej, ak chcete veriť v lepší svet. Detské štrajky, to je scestie, od detí treba žiadať viac disciplíny a vedomostí v školách. Napríklad aj o tom, aké krásne a škodlivé boli utópie minulosti“.

Takúto kritiku si štrajkujúci školáci nevypočuli len „od internetov“. Karolína Blunárová z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave hovorí, že s podobnými postojmi sa stretávajú aj na škole. „Nedá sa povedať, že by to naši učitelia a vedenie školy vnímali celkom pozitívne. Niežeby sa nezaujímali o budúcnosť planéty, ale u väčšiny panuje v rôznej miere predsudok, že protest zneužívame na vymeškanie vyučovania,“ vysvetľuje.

