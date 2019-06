Ako zastaviť zmenu klímy? Európa vymyslí model, Čína ho odkopíruje

Európska únia plánuje do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 40 percent oproti roku 1990. Dotkne sa to veľkej časti populácie. Čoraz viac ľudí bude jazdiť na elektrických autách, uhoľné elektrárne ustúpia obnoviteľným zdrojom, ťažký priemysel musí investovať do čistejších technológií. Dôvody a detaily vysvetľuje v rozhovore pre TREND generálny riaditeľ Európskej komisie (EK) pre oblasť klímy Mauro Raffaele Petriccione.

05.06.2019, 09:30 | Ján Kováč | © 2019 News and Media Holding

Európska komisia sa rôznymi spôsobmi usiluje o zníženie emisií oxidu uhličitého, ale vo viacerých krajinách, najmä v Číne, takáto snaha nie je a emisií pribúda. Má politika EK napriek tomu zmysel? Môže vyriešiť problém bez snahy iných krajín? Nie. Ak tento problém nezačne riešiť nikto, o desať-pätnásť rokov budeme mať nezvratnú zmenu klímy a budeme trpieť viac ako iní. Európa je zraniteľnejšia ako iné kontinenty. Má krehkú rovnováhu. Skúste si predstaviť, čo sa stane, ak zmena klímy zmení smer Golfského prúdu a ten prestane otepľovať západnú Európu. Dnes vďaka Golfskému prúdu máme miernu klímu, bez neho by tu bol ľad, tak ako je to v podobných zemepisných šírkach inde na svete. Ako môže európska klimatická politika zabrať, keď objem emisií globálne rastie? Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



